Copernicus: Září bylo nejteplejší od začátku měření v roce 1979, "hic" byl i v Arktidě

Výrazně tepleji bylo podle služby Copernicus v září v Arktidě, na Blízkém východě a v částech Jižní Ameriky a Austrálie.

🔴Another record breaking month according to the #Copernicus #ClimateChange Service @CopernicusECMWF!



September 2020 was the warmest September on record globally & in Europe, with 🌡️ well above average #Siberia, the Middle East & more!



For full report➡️https://t.co/snytOkKleS pic.twitter.com/qtOOtqOOeC