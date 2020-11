Cyklon Nivar zasáhl východ Indie, desítky tisíc lidí byly evakuovány

Střed bouře po mírném oslabení dosáhl pevniny ve 3:00 místního času (středa 23:00 SEČ) v oblasti zhruba 230 kilometrů jižně od Čennaí, ve státě Tamilnádu na jihovýchodě země. Cyklón doprovázel vítr o síle až 130 kilometrů za hodinu.

Prudký vichr ve státech Tamilnádu a Ándhrapradéš vyvracel stromy a sloupy elektrického vedení a vydatné srážky způsobily záplavy. Ve státě Tamilnádu si bouře vyžádala jeden život, když se na ženu zřítila stěna podmáčeného domu.

IMD has predicted landfall point of Cyclone "NIVAR" b/w Karaikal and Mamallapuram close to Puducherry in its 1st track forecast at 0530 IST of 23th Nov, i.e. 3 days in advance.



Forecasted landfall point (3 days in advance) and actual landfall point r attached: pic.twitter.com/aS1eEE2hNO