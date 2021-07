Extrémně teplé počasí decimuje východ i západ. V USA vymírají ryby, v KLDR hrozí hladomor

Severozápad Spojených států se připravuje na další horké dny. Oblast se potýká s dlouhodobým suchem a nové oteplení by mohlo zkomplikovat boj s desítkami požárů, které v posledních týdnech od Kalifornie po Kanadu zničily stovky budov, vyhnaly z obydlí tisíce lidí a vyslaly kouř až na východní pobřeží USA.

V posledních dnech počasí hasičům relativně přálo, neboť v regionu panovaly chladnější a vlhčí podmínky a objevoval se i občasný déšť. I díky tomu se dařilo potlačovat šíření některých z největších aktivních požárů na americkém území, píše agentura AP. Ten úplně největší, Bootleg Fire na jihu státu Oregon, se tento týden nijak dramaticky nerozrůstal a hasiči jej ve středu měli více než z poloviny pod kontrolou.

Nová vedra podle meteorologů nebudou tak vážná jako ta z konce června, kdy například v oregonském Portlandu naměřili 46 stupňů Celsia a ještě dál na sever v kanadském Lyttonu padl celostátní rekord v podobě 49,5 stupně. Nyní předpověď pro Portland slibovala páteční maximum těsně pod čtyřicítkou, zatímco dál ve vnitrozemí by mohla být nejteplejším dnem sobota, kdy se očekává až 41,5 stupně.

Deník The New York Times podotýká, že ačkoli zřejmě víkendová horka nepřinesou nové rekordy, "mohla by stačit na způsobení dalšího utrpení a zdravotních problémů v oblasti, kde klimatizace není standardním vybavením a kde obyvatelé nejsou zvyklí na to snášet po sobě jdoucí dny spalujícího vedra". Rekordní vlně veder z minulého měsíce úřady na severozápadě USA připisují stovky úmrtí, podobně jako na jihozápadě Kanady.

Úřady zodpovědné za boj s lesními požáry se zase obávají dalšího šíření plamenů. V několika státech na západě USA panuje v důsledku dlouhodobého sucha vysoké riziko vzniku požárů a už nyní zde hoří desítky větších ohňů. Místní sezona požárů se v posledních letech prodlužuje, k čemuž podle vědců přispívají klimatické změny. Kvůli nim je americký západ výrazně teplejší a sušší než před 30 lety.

V kalifornských řekách za sucha a tepla vymírají lososi, rybáři bijí na poplach

Rybáři, kteří se živí lovem lososů na západním pobřeží Spojených států, jsou znepokojeni vymíráním tohoto druhu v kalifornských řekách. Souvisí se zvýšenou teplotou vody a poklesem hladin. V řece Klamath umírají statisíce mladých lososů, na řece Sacramento podle expertů hrozí kvůli mimořádně teplému počasí téměř úplné vyhynutí nové generace ohrožených lososů čavyča. Napsala o tom dnes agentura AP.

Zprávy o populaci lososů na severu Kalifornie jsou dalším dokladem závažnosti nedávných veder a sucha, které dlouhodobě trápí nejlidnatější stát USA i okolní oblasti. Měnící se klima má na americkém západě za důsledek mimo jiné znepokojivý pokles hladin ve vodních nádržích, na které spoléhají miliony lidí. Podle nedávné reportáže listu The Washington Post by se dva největší rezervoáry v Kalifornii mohly do konce léta dostat na rekordně nízké množství vody, zatímco hladina jezera Mead na pomezí Arizony a Nevady, u Hooverovy přehrady, už na historickém minimu je.

V řece Klamath klesající hladina vytvořila vhodné podmínky pro rozmach parazita, který decimuje mladé lososy, píše AP. Vývoj podle ní tvrdě dopadá na komunitu původních obyvatel severozápadu USA, pro něž je losos jedním ze základních kamenů jídelníčku i tradic.

Vlna veder a sucha může zhoršit potravinovou krizi v KLDR

Severní Korea čelí v souvislosti s vlnou veder a sucha zemědělským škodám. Pravděpodobně to prohloubí potravinovou krizi v zemi, informovala s odvoláním na státní média agentura Kjódó.

Severokorejský vůdce Kim Čong-un v červnu přiznal, že země čelí nejhoršímu nedostatku potravin za více než deset let. K "napjaté situaci" přispívají kromě počasí i mezinárodní sankce a závislost Severní Koreje na Číně, se kterou kvůli šíření koronaviru uzavřela hranice ještě neprodyšněji než dříve.

Úhrn srážek činil v zemi od začátku roku do poloviny července 21,2 milimetru, což je přibližně čtvrtina průměru a druhá nejnižší hladina v záznamech meteorologických pozorování po roce 1981, uvedla oficiální Korejská centrální tisková agentura.

Teploty dosahují v některých oblastech až 35 stupňů Celsia, v důsledku čehož vysychají tisíce hektarů rýžových a kukuřičných polí, které jsou v Severní Koreji jedním z hlavních zdrojů potravy.

KLDR uvedla v nedávné zprávě zaslané Organizaci spojených národů (OSN), že je vystavena "negativním dopadům přírodních katastrof" jako je snížená zemědělská produkce, ztráta půdy a vodních zdrojů. Produkce obilovin klesla v roce 2020 kvůli sérii tajfunů a povodní z desetiletého maxima 6,65 milionu tun v roce 2019 na 5,52 milionu tun v roce 2020.