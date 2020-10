Hurikán Delta zasáhl jih USA, zeslábl na nejnižší stupeň

Kvůli hurikánu Delta se v noci na dnešek ocitlo bez proudu na 453.000 domácností a podniků ve státě Louisiana, kde ještě lidé nestačili odklidit škody napáchané hurikánem Laura před šesti týdny. Laura si na jihu USA vyžádala přes 30 obětí.

Hurikán Delta nyní postupuje dál do vnitrozemí, kam přinese vydatné srážky. Meteorologové očekávají rozvodnění řek. Vítr, který ho provází, by měl dále slábnout a hurikán by se měl změnit na tropickou bouři.

Letošní hurikánová sezóna je výjimečně rušná - nad Atlantikem se vytvořilo tolik cyklon, že meteorologům došla předem připravená jména a museli se proto uchýlit k pojmenovávání bouří podle řecké abecedy. Delta je 25. pojmenovanou bouří letošní hurikánové sezony a desátou, která zasáhla pevninu Spojených států, čímž překonala rekord devíti hurikánů z roku 1916. V případě státu Louisiana jde letos už o čtvrtý hurikán či tropickou bouři, napsala AP.