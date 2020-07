Hurikán Douglas zasáhl Havaj. Úřady varují před vlnobitím a vzedmutím oceánu

Douglas se nyní pohybuje směrem k ostrovům rychlostí 26 kilometrů v hodině.

Během dnešního dne ostrovy může zasáhnout životu nebezpečné vlnobití, jež může způsobit škody, varovalo NHC, jež rovněž upozornilo na vzedmutí hladiny oceánu v blízkosti středu bouře.

The latest update with Hurricane #Douglas has it remaining as a category 1 hurricane with winds sustained at 85 mph. The tropical alerts have been canceled for Maui County. pic.twitter.com/gVrsaLnnlL