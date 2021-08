K USA míří hurikán Ida. Přesně 16 let po Katrině může udeřit jako extrémně nebezpečný

Ida má zasáhnout zejména státy Louisiana a Mississippi a provázet ji má vítr o rychlosti přesahující 200 kilometrů za hodinu, varovali v pátek meteorologové. "Uragán Ida by mohl udeřit na zemi jako uragán kategorie čtyři a následně se stát ' extrémně nebezpečným' ", varovalo americké Národní středisko pro hurikány (NHC). Čtvrté kategorie byl i hurikán Laura, který vloni v oblasti způsobil rozsáhlé škody a nejméně 14 mrtvých. Ničivý hurikán Katrina, za kterým zůstalo nejméně 1880 mrtvých, byl třetí kategorie, uvedla BBC.

V pátek americký prezident Joe Biden schválil vyhlášení nouzového stavu v Louisianě. "Obyvatelé Louisiany mají čas do soumraku, aby se na hurikán Ida připravili," uvedl dnes guvernér státu John Bel Edwards. Meteorologové varovali před životy ohrožujícími záplavy, které mohou vzniknout kvůli zvýšené hladiny moře a dalšími katastrofickými dopady hurikánu.

Starostka města New Orleans LaToya Cantrellová nařídila povinnou evakuaci zón města, které nechrání protipovodňové zábrany, a dobrovolnou evakuaci ostatních částí. Podle ní není možné vyklidit celý New Orleans, protože by to ucpalo silnice a dopravní tepny. Evakuaci mají zvážit hlavně starší obyvatelé, ostatní, kteří zůstanou, se podle představitelů radnice musí připravit například na dlouhé výpadky proudu.

Původně tropická bouře Ida v pátek večer SELČ zesílila na hurikán první kategorie a zasáhla západní část Kuby. Od západního břehu ostrova se Ida začala vzdalovat v sobotu ráno místního času. Hurikán doprovázely silné větry a velmi vydatné srážky. Konkrétní rozsah škod kubánské úřady zatím neupřesnily.

V Tichomoří se k západnímu břehu Mexika blíží hurikán první kategorie Nora. Nora by měla pokračovat dále na západ ke Kalifornskému poloostrovu a na začátku týdne udeřit na příhraniční oblast s americkou Arizonou.