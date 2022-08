Klimatické změny eskalují. Už v polovině století čekají USA týdny trvající extrémní vedra

Téměř dvě třetiny Američanů, kteří žijí převážně v jižní a střední části USA, budou ohroženy kritickým nárůstem teplot, uvádí deník The Washington Post na základě analýzy údajů neziskové organizace First Street Foundation, která použila současné trendy k předpovědi počtu extrémních horkých dnů na dalších 30 let.

Analýza naznačuje, že v roce 2053 se rekordní vedra, která letos zažívají některé státy, stanou normálními. Momentálně podle deníku 46 procent populace zažívá v průměru každý rok alespoň tři po sobě jdoucí dny s teplotou vyšší než 38 stupňů. V polovině století se tento podíl zvýší na 63 procent.

Na jihu Spojených států bude v průměru 20 dnů s teplotou nad 38 stupňů ročně navíc. V některých částech Texasu a Floridy, kde již nyní panují jedny z nejvyšších teplot v zemi, by mohlo být více než 70 po sobě jdoucích dnů v roce, kdy budou teploty převyšovat tuto hranici.

"Léto, které je už tak horké, se rozšíří na několik měsíců, to způsobí nejrůznější narušení každodenního života," řekl listu ředitel programu Houston Healthy Cities organizace Nature Conservancy v Texasu Jaime González.

Tepla nejvíce postihnou jižní státy, včetně Arizony, Floridy a Texasu. Tyto oblasti však zaznamenaly v posledních letech značný příliv nových obyvatel. Znamená to tedy, že až 100 milionů Američanů bude žít v zóně extrémních teplot, kde podle výzkumu alespoň jeden den v roce překročí teploty 51 stupňů.

Odborníci navíc podle The Guardian varují, že vyšší letní teploty způsobené klimatickou změnou mohou přispět k nárůstu počtu případů rakoviny kůže.