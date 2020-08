Korejský poloostrov se připravuje na silný tajfun Bavi, KLDR má obavy o úrodu

S rychlostí větru až 162 kilometrů v hodině zatím tajfun vyvracel stromy a zaplavil silnice na jihokorejském ostrově Čedžu.

Bouře zasáhne jihokorejskou pevninu dnes v noci místního času (dnes odpoledne SELČ) a ve čtvrtek ráno se přesune nad Severní Koreu, oznámili jihokorejští meteorologové. Zároveň varovali před vážnými škodami, které může silný vítr a déšť napáchat.

#Typhoon #Bavi forecast to make landfall in North Korea Thursday morning bringing damaging winds and flooding rains



Whilst South Korea avoids a direct hit, the south and west of the country is already being pounded by rough seas and heavy rain pic.twitter.com/UGXeVvtXkO