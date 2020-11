Ledová bouře zasáhla ruský Přímořský kraj, tisíce lidí jsou bez proudu

Pod tíhou ledové námrazy se leckde zpřetrhalo vedení elektrické energie a popadaly stromy. V důsledku toho zůstalo podle agentury TASS v 73 městech a obcích postupně bez proudu více než 180.000 obyvatel. Od 20. listopadu platí v Přímoří regionální stav nouze.

Aktuálně by podle federálního ministra pro rozvoj Dálného východu Alexeje Čekunkova mělo být v Přímořském kraji kolem 4000 obyvatel, kteří jsou stále bez elektřiny. Několik tisíc lidí je také dočasně bez vytápění. Předpokládá se, že během tohoto víkendu by se jejich situace měla konečně zlepšit.

Industrial climbers remove ice from the cables of the Russky Bridge, which lies across the Eastern Bosphorus Strait, after the bridge was closed due to a snowstorm in Vladivostok, Russia. pic.twitter.com/n3zQo44CxN