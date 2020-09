Los Angeles svírají vedra. Zaznamenalo nejvyšší teplotu ve své historii

Kvůli nebývalým vedrům sužují Kalifornii na mnoha místech požáry, v důsledku jednoho z nich museli záchranáři přes víkend letecky evakuovat více než 200 lidí uvízlých na populárním tábořišti. Ve státu rovněž hrozí masivní výpadky elektrického proudu, píše list Los Angeles Times.

Požár na západním svahu pohoří Sierra Nevada, který si vyžádal dramatickou záchrannou akci, spálil již 184 čtverečních kilometrů lesů. Požárníkům se jej zatím po dvou dnech nepodařilo dostat ani zčásti pod kontrolu. Podle výpovědí svědků shořela řada domů a podniků, úřady však zatím neuvedly žádné oficiální údaje.

Další větší požáry vypukly v jižní Kalifornii a donutily k evakuaci některé obyvatele okresů San Bernardino a San Diego. V celé Kalifornii nyní bojuje s více než 20 ohnisky téměř 15.000 hasičů.

V místě požárů panovala teplota přes 30 stupňů Celsia, na dalších místech státu však byla výrazně vyšší. V centru Los Angeles naměřili 44 stupňů Celsia, San Francisco hlásilo necelých 38 stupňů. Rekordní teplota z předměstí Los Angeles byla přitom srovnatelná s hodnotami naměřenými v nedalekém Údolí smrti, které je jedním z nejteplejších míst na světě.

Vzhledem k vedrům se výrazně zvýšilo množství odebírané elektrické energie, kterou lidé využívají na pohon klimatizací. Tamní přenosová soustava začíná být přetížená, rozvody také na některých místech ohrožuje oheň. Podle představitele společnosti, která síť ve státu spravuje, hrozí až třem milionům lidí výpadky proudu, pokud se nepodaří poptávku po energii snížit.

ATTN: Sun Valley and nearby residents, Branford Recreation Center (13306 Branford Ave, Arleta 91331; ☎️ 818-893-4293) will be open until 8pm as a Cooling Center while crews work to restore power in the area. https://t.co/LBYOFWTC5S