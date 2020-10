Silný hurikán Delta zasáhl mexickou pevninu nedaleko Cancúnu, zanechává spoušť

Mexické úřady vydaly varování před silným vichrem a zvýšenou hladinou moře. Lidé v ohrožených oblastech byli před příchodem bouře evakuováni. Mexický prezident Andrés Manuel López Obrador oznámil, že na ochranu civilistů vyšle 5000 vojáků, píše agentura AP.

Satelitní snímky, data z radaru na Kubě a pozorování na místě určují, že bouře poloostrov Yucatán zasáhla v 5:30 místního času (12:30 SELČ). Na pevninu vstoupila u města Puerto Morelos zhruba 35 kilometrů jižně od Cancúnu ve státě Quintana Roo. Tamní guvernér Carlos Joaquín před příchodem hurikánu stát prohlásil za připravený; dodal však, že oblast takto silnou bouři zažila naposledy v roce 2005, kdy ji zasáhl hurikán Wilma.

Complete destruction to this structure in Cancun on the barrier right on the causeway side. Pockets of extreme damage from funneling of winds through buildings from Hurricane #Delta pic.twitter.com/9JgdCssmOe