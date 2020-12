Na Fidži vyhlášen stav přírodní katastrofy. Cyklon Yasa dosáhl nejvyšší kategorie

Jde o bouři nejvyšší, páté kategorie a očekává se, že ji bude doprovázet vichr o rychlosti 250 kilometrů v hodině a velmi silný déšť. Už nyní v některých částech souostroví vítr a déšť způsobily sesuvy půdy, které zablokovaly silnici. Na snímcích na sociálních sítích je vidět popadané stromy a valící se vodu.

Landslide at Viwa just after Korovou on Kings Road.



Our contractors are on site.#TCYasa pic.twitter.com/WiREErBkns