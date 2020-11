Na Filipíny se žene tajfun Vamco. Tisíce lidí evakuovány, obří vlny zaplaví pobřeží

Tajfun Vamco doprovází setrvalý vítr o rychlosti až 125 kilometrů za hodinu a poryvy větru o rychlosti až 155 kilometrů za hodinu. Udeřit má ve středu večer na ostrov Polillo a následně se přesunout severně od hlavního města na ostrově Luzon. Podle předpovědí se má dále mířit k Vietnamu; tamní meteorologové očekávají, že se nad centrální část východoasijské země za doprovodu vydatných srážek dostane v neděli.

LOOK: Here's an infrared satellite animation showing the large Severe Tropical Storm #UlyssesPH (#Vamco) as it inches closer to Luzon this morning.



If it maintains its very slow movement, many areas can experience prolonged strong winds and rainfall - a serious situation. Ingat! pic.twitter.com/kwTvE7VpG1