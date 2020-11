Na Honduras se žene další bouře, evakuováno okolí druhého největšího města v zemi

V centrálním Karibiku se nyní tvoří nová bouře, která dostane jméno Jota a podle amerického Národního střediska pro hurikány (NHC) může dosáhnout síly hurikánu. Eta v Latinské Americe napáchala velké škody a zabila desítky lidí.

Nová bouře je nyní 540 kilometrů jihovýchodně od jamajského Kingstonu a doprovází ji vítr o rychlosti 65 kilometrů v hodině, meteorologové předpovídají, že by Střední Ameriku mohla zasáhnout v neděli nebo pondělí.

How many named storms have we had in 2020?



Too damn many!



Now we're dealing with #Iota, the 30th named storm of the season, obliterating all other records. And we're 8 weeks ahead of the previous record pace.



Details: https://t.co/fYlktwY60c pic.twitter.com/eGexG0Cbl9