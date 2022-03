New Orleans zasáhlo tornádo, jeden mrtvý a desítky raněných

V New Orleans udeřilo tornádo na východní část města, která byla rovněž nejvíce zasažena hurikánem Katrina v roce 2005 a také loňským hurikánem Ida. Záchranáři pomáhali řadě lidí, kteří zůstali zaklesnutí pod troskami domů. Bouře doprovázené prudkými lijáky nejsou v New Orleansu ničím neobvyklým, málokdy se ale stává, že by město zasáhlo tornádo, uvádí AP.

Úřady předem varovaly před nebezpečným počasím a zřídily řadu krytů. Mnoho škol ve státech Louisiana a Mississippi v úterý ukončilo vyučování předčasně nebo zrušilo odpolední kroužky, aby se žáci a studenti stačili vrátit včas domů. Na některých místech v Louisianě voda zaplavila silnice, tři motoristé takto na cestě uvázli.

Úřady v Louisianě vyzvaly lidi, kteří kvůli řádění tornád v minulosti přišli o domov a bydlí v mobilních domech a karavanech, aby mysleli na případnou evakuaci, protože taková obydlí nemusejí očekávaným náporům větru odolat. Týkalo se to asi 8000 domácností.

V pondělí tornáda na předměstích texaského Austinu vyvracela stromy, strhávala střechy z domů i celé stěny nebo ničila auta. Jinde v Texasu hasiči bojovali s lesními požáry, další část tohoto amerického státu zase zasáhla sněhová bouře a napadlo skoro čtvrt metru sněhu.

Podle texaského guvernéra Grega Abbota utrpělo zranění více než dvacet lidí. V okrese Grayson u Dallasu přišla o život 73letá žena, o okolnostech jejího úmrtí ale úřady bližší informace neposkytly.

Bouře ztratily v noci na dnešek na síle a posouvají se do Jižní Karolíny. Meteorologové však varují, že na jihu státu Georgia stále hrozí riziko vzniku ojedinělých tornád.