Písečný prach ze Sahary dorazil až do Karibiku, může způsobit vážné problémy

Informoval o tom server deníku Daily Mail, který k tomu zveřejnil i satelitní snímky amerického Národního úřadu pro oceán a ovzduší (NOAA).

Saharský písek v ovzduší může sice vytvářet krásně zbarvené západy slunce i zpomalit cyklóny během hurikánové sezóny, problémy ale může způsobit lidem s chronickými dýchacími potížemi.

That plume of Saharan dust has made its way into the Eastern Caribbean! It will be getting into the Western Gulf by mid to late week and lasting through the weekend.



Get those cameras ready cause the dust will make some fantastic sunsets/sunrises with #nofilter! #TXwx #HOUwx pic.twitter.com/6lZiqF6OPu