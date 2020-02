Na jižní polokouli panuje nyní léto. Seymourův ostrov, který je domovem argentinské vědecké základny Marambio, se nachází poblíž Antarktického poloostrova - úzkého pruhu pevniny táhnoucího se směrem k Argentině.

"Nikdy za celou historii měření jsme nezaznamenali takto vysokou teplotu," uvedl brazilský vědec Carlos Schaefer, který se specializuje na studium permafrostu (věčně zmrzlé půdy).

Argentinská základna Esperanza ležící na severním výběžku Antarktického poloostrova ohlásila již 6. února teplotu 18,3 stupně Celsia, která představuje rekord pro pevninskou část Antarktidy. Píše o tom list The Guardian.

Podle Schaefera byla rekordní teplota pro celou Antarktidu naměřena na Seymourově ostrově v rámci dvacetiletého brazilského projektu zaměřeného na dopad klimatických změn na věčně zmrzlou půdu. Vědci teplotu měří na 23 různých odlehlých monitorovacích stanicích v Antarktidě.

