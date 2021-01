Sněhová kalamita si v Japonsku vyžádala osm mrtvých

Husté sněžení má na pobřeží podél Japonského moře pokračovat i v tomto týdnu. Japonský meteorologický úřad obyvatele zasažených oblastí vyzval, aby ven chodili jen v nezbytných případech, a varoval před lavinami, sněhem padajícím ze střech a výpadky elektřiny.

V prefekturách na západě ostrova Honšú zemřelo osm lidí a 270 jich bylo zraněno, většina z nich patrně při odstraňování sněhu. Jeden šedesátník podle agentury Kjódó zemřel v autě, které úplně zasypal sníh.

