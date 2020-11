Teploty na východě Austrálie přesahují 40 stupňů, opět hrozí ničivé požáry

Ve vnitrozemí v západní části Nového Jižního Walesu, v nejsušším státě Jižní Austrálie a v severní Viktorii se teploty v sobotu blížily dokonce 45 stupňům. Úřady pro některé části kontinentu předpovídají pěti až šestidenní vlnu veder.

Léto začíná na jižní polokouli ve stejný čas jako zima na severu. Během loňského "černého léta", jak je přezdil premiér Scott Morrison, zdevastovaly lesní požáry na australském kontinentu přes 12 milionů hektarů půdy. Zabily více než 30 lidí a podle odhadu asi miliardu zvířat. Meteorologové ale minulý čtvrtek vydali prognózu, podle níž by letošní léto mělo být spíš vlhčí a na požáry chudší.

Bright orange colours on the infrared #satellite image show just how hot it was across #Australia on Saturday afternoon 🌡️



47.5°C Marree, SA

47.4°C Roxby Downs, SA

46.4°C Birdsville, Qld

46.2°C Fowlers Gap, NSW

45.7°C Mildura, Vic

45.5°C Hay, NSW

43.0°C Sydney Airport, NSW pic.twitter.com/D3Boledt3X