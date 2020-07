Tropická bouře Hanna zesílila na hurikán a míří k Texasu. Hrozí i tornáda

Obyvatelé několika měst a obcí jižně od přístavu Corpus Christi dostali doporučení k dobrovolné evakuaci, protože hurikán může přinést přívalové deště a pobřežní záplavy. Provázet ho nejspíš budou i tornáda, varovalo americké Národní středisko pro hurikány (NHC).

Hurricane #Hanna Advisory 10A: Noaa Hurricane Hunters and Doppler Weather Radars Find Hanna Has Become the First Hurricane of the 2020 Atlantic Hurricane Season. https://t.co/VqHn0u1vgc