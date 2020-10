Udeří supertajfun Goni. Filipíny se chystají na příchod nejhorší letošní bouře

Tajfun Goni páté a tedy nejsilnější kategorie dorazí nad pevninu v neděli a budou ho provázet poryvy větru dosahující rychlosti až 265 kilometrů v hodině. Hrozí, že přinese záplavy a sesuvy půdy. Země se přitom vzpamatovává z tajfunu Molave, který minulý týden usmrtil 22 lidí.

Goni bude jednou z nejsilnějších bouří, které ostrovní stát se 106 miliony obyvatel zasáhly od ničivého supertajfunu Haiyan. Ten v roce 2013 usmrtil 6300 lidí.

LOOK: Here's the 6-hour satellite animation of Typhoon #RollyPH (#Goni) showing its clear eye.



It is sill undergoing rapid intensification and is expected to bring destructive winds and heavy rains in areas that it will directly hit in Luzon on Nov. 1-2.