V létě mohou přijít extrémní vedra. Z hlediska počasí je rok 2020 téměř rekordní

Podle výpočtů, o kterých organizace informovala v úterý, se průměrné globální teploty v lednu, únoru a březnu pohybovaly v blízkosti rekordních hodnot.

Duben byl podle meteorologů stejně teplý jako dosud nejteplejší duben od začátku měření, který byl zaznamenán v roce 2016, kdy počasí ovlivňoval klimatický fenomén El Niňo.

Ten prostřednictvím vysokých teplot vod v Pacifiku ovlivňuje velkou část podnebí na Zemi. V nadcházejících měsících se však takový jev neočekává, přesto by teploty mohly nadále dosahovat takřka rekordních hodnot.

Původní předpovědi na letošní rok z přelomu let 2019 a 2020 ukazovaly, že bychom se prvních tropických dní měli dočkat už v červnu. Červenec a srpen by se měly nést v pokračujícím duchu z posledních let, co se extrémních veder a sucha týče.

Deště by se během léta měly objevovat jen minimálně. Zemědělské sucho se přitom od minulého týdne rozšířilo prakticky na celé území republiky. V neděli jím trpělo 98 procent území. Výrazné až extrémní sucho, tedy tři nejhorší stupně, nyní postihují 57 procent území.