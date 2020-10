Vietnam čeká úder ničivého tajfunu Molave, evakuovat se má milion lidí

Tajfun Molave v noci z neděle na pondělí přešel přes filipínský ostrov Luzon, kde způsobil záplavy a sesuvy půdy a zabil nejméně tři lidi. Nyní ho nad Jihočínským mořem provází vítr o rychlosti přes 160 kilometrů v hodině.

"Máme velké obavy o bezpečí milionů lidí, protože řada z nich ztratila domovy a živobytí už během mohutných záplav. Nyní se na střední Vietnam chystá udeřit mohutný tajfun, takže nikdo nedostal čas se vzpamatovat," varoval šéf místní pobočky Červeného kříže Nguyen Hai Anh.

In preparation for Typhoon Molave boats are lifted from the water, in Danang, Vietnam. [EPA-EFE] pic.twitter.com/OKPlGmPZt1