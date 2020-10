Vietnam odklízí spoušť po tajfunu Molave, už se blíží další silná bouře

Tajfun, který udeřil na Vietnam ve středu, způsobil záplavy, sesuvy bahna, potopil množství rybářských člunů a přerušil dodávky elektřiny pro 1,7 milionu lidí.

Týmy záchranářů a vojáků s pátracími psy a s vrtulníky se snaží nalézt desítky pohřešovaných osob v pěti lokalitách, kde došlo k mohutným sesuvům půdy. Ve čtvrtek se jim podařilo vytáhnout 33 přeživších z bahna, jež pohřbilo malou vesnici v centrální části země. Na moři byli nalezeni také tři pohřešovaní rybáři, desítka dalších zůstává ale stále nezvěstná.

Soldiers and heavy machinery are being used to search for survivors in Vietnam after landslides triggered by Typhoon Molave killed at least 15 people.



