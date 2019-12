Vražedné počasí: Austrálie zažila nejteplejší den v historii měření. A bude hůř

"Tato horká vlna dnes bude ještě intenzivnější," dodala Eadieová. Rekordní vedro je ve státě Západní Austrálie, kde hasiči bojují s požáry, jež zničily tisíce hektarů porostů.

Horko je i na východě a také tam hoří na mnoha místech: oheň zničil na 700 domů. Trvající požáry vyprovokovaly Australany k protestům proti vládě, která je podle nich v boji proti oteplování klimatu pasivní.

Preliminary results suggest that the 17th December was Australia's hottest day on record at 40.9 ºC, with the average maximum across the country as a whole, exceeding the previous record of 40.3 ºC on the 7th January 2013. https://t.co/TKwWBuFPgJ pic.twitter.com/xOFpokoXos