Počet mrtvých s covidem celosvětově překonal 3,7 milionu

Návrh ministerstva financí počítá s tím, že v roce 2024 by Česko na obranu dávalo 1,47 procenta svého HDP. ČTK to dnes potvrdil mluvčí ministerstva Michal Žurovec. Rozpočet ministerstva obrany by tak byl v roce 2024 výrazně nižší, než co Česká republika slibuje spojencům z NATO.