Počet pracovníků, kteří loni změnili obor, přes pandemii klesl

Během svého profesního života změnily pracovní obor tři čtvrtiny lidí, téměř polovina v průběhu své kariéry a více než čtvrtina hned po studiu. "Pandemie přinesla na trh práce nejistotu, lidé upřednostňují stabilitu a bojí se experimentů a změn," uvedl ředitel Grafton Recruitment a GI Group Martin Malo.

Nejčastěji podle něj lidé odcházeli z administrativních pozic, z gastronomie a pohostinství nebo z výroby, což jsou obory, které silně zasáhla epidemiologická opatření. Při změnách respondenty nejvíce lákaly obory vzdělávání, prodej a logistika. I když obecně k nejatraktivnějším oborům patří IT, lidé o něm příliš při plánování změn neuvažují. Uvědomují si totiž nutnost náročné rekvalifikace. Nejmenší chuť ke změnám mají vysokoškoláci, zejména IT experti a inženýři, největší naopak ženy a zaměstnanci do 35 let.

Nejčastěji o změně uvažují pracovníci z podnikových služeb, nejméně často lidé z IT. "Zaměstnanci působící v podnikových službách patří k těm nejspokojenějším, i přesto jsou změnám otevřenější než pracovníci z ostatních oborů. Jedním z důvodů je skutečnost, že se pod vlivem technologií a automatizace mění charakter jejich práce. Lidé se obávají, že by jejich pozice mohla zaniknout, nebo by se museli rekvalifikovat," upozornil Malo.

Novou práci si hledá přibližně 24 procent respondentů a dobré nabídce je otevřeno dalších 34 procent. Obor chtějí zaměstnanci změnit ve dvou třetinách případů z důvodu osobní potřeby změny, další třetina jako důvod uvádí změny na trhu práce.