Počet zachycených nákaz koronavirem globálně přesáhl 160 milionů

Indie dnes ohlásila necelých 363.000 nově zaregistrovaných infekcí, přičemž denní součet podle agentury Reuters čtvrtým dnem v řadě zůstal pod hranicí 400.000. Nákaza se ovšem začala šířit ve venkovských oblastech, kde může v důsledku nedostatečného testování velká část infekcí zůstat neodhalená. Od středy v zemi s více než 1,3 miliardy obyvatel zaznamenali dalších 4120 úmrtí připisovaných nemoci covid-19.

Počty nakažených jsou podle Reuters na poměry daných zemí vysoké také v řadě dalších zemí na jihovýchodě Asie, například v Nepálu.

Co se týče počtu nových nákaz na obyvatele, jsou na tom podle srovnání na webu deníku The New York Times nejhůře Seychely a Maledivy, následuje Bahrajn a Uruguay, která je momentálně také zemí s nejvyšším počtem hlášených obětí covidu-19 na 100.000 obyvatel.

Zvýšené denní počty nákaz hlásí i řada dalších zemí Latinské Ameriky včetně Brazílie a Argentiny. Přírůstky jsou na rekordní úrovni nebo těsně pod ní v Kolumbii, Paraguayi, Guyaně, Surinamu a Kostarice.

Celosvětový počet hlášených úmrtí po covidu-19 podle JHU překročil 3,33 milionu, avšak podle nedávné studie týmu z Washingtonské univerzity založené na údajích o celkové úmrtnosti měl už na začátku měsíce koronavirus po celém světě skoro sedm milionů obětí. Ve všech zemích světa bylo dohromady podáno na 1,36 miliardy dávek vakcín proti covidu-19, z toho více než 180 milionů v Evropské unii a 265 milionů ve Spojených státech.