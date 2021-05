Počítače v datových centrech Applu v Číně údajně spravují státní zaměstnanci

Cenzura aplikací v databázi App Store, zapojení čínského státu do provozu dvou datových center i stažení sloganu "navrženo Applem v Kalifornii" ze zařízení iPhone. Tyto všechny kompromisy učinila společnost Apple pro ochranu svého podnikání v Číně, kde jsou sestavovány téměř všechny její produkty, uvádí v reportáži deník The New York Times (NYT).