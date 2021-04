Podle Babiše má tento týden dorazit rekordních 600 tisíc dávek vakcín

Správa státních hmotných rezerv (SSHR) zrušila tendr na 5,6 milionu testů na koronavirus do škol. Ani jeden ze čtyř zájemců nesplnil zadávací podmínky, a to ani v dodatečném termínu, a tak správa musela všechny firmy vyloučit. ČTK to dnes řekl předseda SSHR Pavel Švagr. Ministerstvo školství přitom chtělo mít tuto další dodávku testů do škol ve skladech správy už 3. května.