Podle ruské diplomacie jsou obvinění ČR vůči Rusku bezdůvodná a protichůdná

"Pokud jde o prohlášení, která v poslední době dělají čeští představitelé, jsou to opět obvinění naší země. Je to všechno bezdůvodné. Je to všechno rozporuplné. Víte, podobá se to jakémusi nekonečnému vnitřnímu rozruchu, který probíhá pod vnějším dohledem," citovala agentura ruskou mluvčí.

Podle Zacharovové "se sama česká společnost zamotala v těchto verzích, v těchto prohlášení a v té hrozné rétorice, kterou každý den slyší a přijímá od svých politiků.“ "Zdá se mi, že se zjevně jedná o vnitřní krizi, která vznikla, a to i pod vnějším vlivem, a kterou musí sama česká společnost překonat," řekla mluvčí.

Z vyjádření Zacharovové, jež zaznamenala agentura TASS, není zřejmé, na jaká prohlášení českých představitelů z poslední doby reaguje.

TASS si dnes povšiml konstatování českého ministra zahraničí Jakuba Kulhánka, že vztahy mezi Prahou a Moskvou se aktuálně dostaly na nejnižší úroveň od sametové revoluce v roce 1989. Ministr podle agentury při videokonferenci pořádané washingtonskou Atlantickou radou rovněž řekl, že Praha nechce stupňovat napětí s Moskvou, ale česká vláda musela rozhodně reagovat na situaci kolem incidentu ve Vrběticích.

Česko-ruská roztržka začala po oznámení Prahy ze 17. dubna, že z výbuchů v muničním skladě ve Vrběticích v roce 2014 jsou důvodně podezřelí agenti ruské vojenské rozvědky GRU. Česko a Rusko si následně vzájemně vypověděly desítky diplomatů a česká vláda vyřadila ruskou společnost Rosatom z tendru na rozšíření jaderné elektrárny Dukovany.