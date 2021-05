Podle šéfa praktiků je Vojtěchův výběr pragmaticky nejrozumnější řešení

"Je to dobrá volba. Představa, že přijde ministr, který tam nikdy neseděl a nic neví, není možná. Pragmaticky je to nejrozumnější řešení, aby to resort do voleb důstojně doklepal," řekl Šonka. Podotkl, že není dobré měnit ministra "každých šest neděl", nynější situace kolem dosavadního šéfa resortu Petra Arenbergera (za ANO) ale byla neudržitelná.

Podle šéfa praktiků je podstatné, aby Arenbergerův nástupce resort znal, nemusel se s ním seznamovat a mohl ho rovnou začít řídit. Vojtěcha pak Šonka hodnotí jako jednoho z nejlepších ministrů zdravotnictví. Podle něj podnikl kroky k posílení primární péče. "Osobně s tím (Vojtěchovým návratem) problém nemám. Jsem spokojený," řekl.

Předseda sdružení míní, že při svém prvním působení na ministerstvu se Vojtěch pustil do koncepčních záležitostí a jejich řešení přerušila epidemie. "Je tedy příležitost některé téma vybrat a dokončit," uvedl Šonka.

Šéf praktiků jmenoval zákon o elektronizaci zdravotnictví, který nový ministr bude v Parlamentu prosazovat. Podle šéfa praktiků bude šéf resortu ale řešit hlavně financování a novou úhradovou vyhlášku o proplácení péče ze zdravotního pojištění pro příští rok.