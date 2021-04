Pokorná Jermanová nebude obhajovat funkci krajské předsedkyně ANO

Polsko chce umožnit registraci k očkování proti covidu-19 všem obyvatelům země starším osmnácti let od 10. května. Všichni dospělí by tak mohli být očkováni nejpozději do srpna, možná i dříve, řekl dnes premiér Mateusz Morawiecki při otevření nového očkovacího centra.