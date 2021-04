Policie obvinila pět lidí z terorismu kvůli zapojení do bojů na Ukrajině

Pandemie mění pracovní trh. Firmy ale navzdory současné krizi stále nabírají nové talenty. Zájem Čechů o změnu práce oproti tomu výrazně klesá. Ukazují to data platformy Welcome to the Jungle. Může za to rostoucí nejistota způsobená pandemií koronaviru. Podle Honzy Klusoně, CEO Welcome to the Jungle, teď mají uchazeči o nové zaměstnání největší šance na úspěch.