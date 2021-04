Policista v Chicagu zastřelil chlapce, který zvedal ruce

Policie podle zpravodajského webu BBC zveřejnila dvacítku různých videí poté, co ji vedení Chicaga a rodina zastřeleného chlapce vyzývali k transparentnosti. Mezi materiály je i záznam z kamery na uniformě 34letého strážníka Erica Stillmana, který po Toledovi v postranní uličce v brzkých ranních hodinách vypálil.

Agentura AP označuje video za znepokojivé, neboť ukazuje, že chlapec v momentě výstřelu stál na místě a zvedal ruce, přičemž nedržel žádnou zbraň. "Ukaž mi kurva ruce! Odhoď to!" křičí předtím policista, načež prakticky okamžitě střílí. Toledo padá k zemi a strážníkům už se jej nepodařilo oživit.

Policie uvádí, že chlapec u sebe na začátku zásahu měl střelnou zbraň. Nově publikované video z bezpečnostní kamery naznačuje, že Toledo těsně před smrtí odhodil jakýsi předmět. Stillman následně při ohledávání místa zasvítil baterkou na pistoli ležící na zemi.

Dějištěm zásahu byla čtvrť Little Village jihozápadně od centra Chicaga, kde podle listu The New York Times žijí převážně lidé s kořeny v latinské Americe. Podle oficiálních vyjádření zde dva strážníci nad ránem 29. března zasahovali kvůli nahlášené střelbě, načež začali pronásledovat dva podezřelé. Jednoho pak srazili k zemi, zatímco Toledo dál unikal. Stillman jej podle AP zastřelil 19 sekund poté, co vystoupil z policejního vozu.

Podrobnosti o dalším kontroverzním zásahu policie přichází v atmosféře zvýšených vášní kolem praktik strážců zákona ve Spojených státech. Důvodem je probíhající soud s bývalým policistou obžalovaným z vraždy černocha George Floyda, jehož smrt vyvolala masivní protesty. Zároveň debaty na toto téma rozvířil nedělní smrtelný zákrok policie proti 20letému Dauntemu Wrightovi na předměstí Minneapolisu.

Po zveřejnění videa se smrtí Toleda se v Chicagu na několika místech protestovalo, shromáždění se ale podle všeho obešla bez střetů s bezpečnostními složkami. Stillman ihned nebyl obviněn z žádného přečinu a na dobu interního vyšetřování dostal placené administrativní volno.

"Žijeme ve městě, které traumatizuje dlouhá historie policejního násilí," komentovala vývoj starostka Lightfootová. "Takže jakkoli nemáme dost informací na to, abychom byli soudci a porotci této konkrétní situace, je rozhodně pochopitelné, proč tolik našich obyvatel pociťuje onen příliš známý nápor rozhořčení a bolesti," cituje ji AP.

Starostka vyzvala obyvatele, aby počkali na všechna fakta, než si na Toledovu smrt udělají názor. Zároveň hovořila o tragédii a o tom, že vidět videa ze zásahu pro ni bylo bolestivé. Po klidu volají i Toledovi příbuzní, kteří v prohlášení vyzvali, aby jakékoli případné demonstrace zůstaly poklidné.

Policie ve Spojených státech od začátku roku podle veřejných databází zabila více než 260 lidí. List The Washington Post uvedl, že Toledo je jedním z nejmladších terčů policejního násilí v jeho databázi sestavované od roku 2015. Zabity byly za tu dobu i dvě šestileté děti a jeden 12letý člověk.