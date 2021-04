Opozice by svržením vlády posílila Zemana. Na předčasných volbách může vydělat SPD, říká politolog

Už nechtějí opakovat rok 2013, kdy po pádu Nečasova kabinetu jmenoval Miloš Zeman úřednickou vládu vedenou Jiřím Rusnokem. Opozice je proto opatrná s tím, aby ve Sněmovně došlo k vyslovení nedůvěry poté, co souboru ze Strakovy akademie vypověděli toleranci komunisté. Premiér Babiš tak oficiálně velí menšinové vládě. „Demokratické strany si uvědomují, že svržením vlády posílí pozici Miloše Zemana. Nemusí třeba každopádně jmenovat úřednickou vládu, ale může postupovat dalšími nestandardními postupy, což u hlavy státu není nic neobvyklého,“ tvrdí pro EuroZprávy.cz politolog Ladislav Mrklas, podle něhož se nabízí i varianta, že by po vyslovení nedůvěry nechal Babišův kabinet dovládnout. „I s tím je nutné počítat.“

Odborný asistent na katedře politologie i mezinárodních vztahů vysoké školy CEVRO Institut, na níž byl prorektorem, připouští, že potopení vlády by částečně mohlo prospět premiérovi Andreji Babišovi. „Mohl by se pasovat do role otloukánka či mučedníka. S takovou situací už má zkušenosti, když musel odejít ze Sobotkovy vlády z postu ministra financí a místopředsedy vlády. Tehdy rezignace využil k dokonalé přípravě na volby, které vyhrál.“ Mrklas si je ale vědom, že nynější stav není tak úplně shodný s rokem 2017. „Je nutné si uvědomit, že Babiš by nerad odcházel od rozdělané práce. Potřebuje dát dohromady a dokončit očkovací strategii. Pokud se mu jeho záměr povede, má pro voliče silný argument. Na náhlém odchodu by opravdu nemusel tolik vydělat. Řada lidí by jej považovala jako neschopného, který nesplnil úkol.“

Rozpuštění Poslanecké sněmovny není podle specialisty na volební systém ideálním řešením. „Předčasné volby by mohly uškodit opozici, neboť veřejnost by ji mohla vytknout, že v době koronavirové pandemie vyvolala ještě větší chaos a takový postoj by jí mohl uškodit. Pak se ale mohou najít jiní voliči, kteří opozici budou vytýkat, že se o nic nepokusila. Tedy nesvrhla vládu, anebo nevyvolala předčasné volby. Je v obtížné situaci.“ Představou jít předčasně k urnám není podle Mrklase nadšen ani ministerský předseda a šéf hnutí ANO Andrej Babiš. „Těžko může počítat, že by v nich vyhrál. Předvolební modely ukazují, že aliance Pirátů s hnutím Starostů a Nezávislých mu utíká. Určitě se do nich lidově řečeno nepohrne. Pro něj je primární vyřešit očkování,“ opakuje.

Ve hře není jen politika, ale i zdravotnictví a ekonomika

Politický analytik upozorňuje, že i když je společnost na předčasné volby zvyklá například z let 1998 či 2013, nyní by je lidé vnímali jako komplikaci. „V minulosti se jednalo čistě jen o politické krize. Nyní je díky koronavirové pandemii ve hře i zdravotnictví a ekonomika země. V sázce je tedy opravdu mnoho a předčasné volby by nemusely být u lidí přijaty s nadšením. Národ vnímá citlivost dnešní doby.“ Komentátor rovněž tvrdí, že eventuální předčasné volby by se konaly o prázdninách. „A pokud zafunguje očkování a lidé budou moci vyrazit na zahraniční dovolenou, která jim byla díky viru dlouho zapovězena, nebudou řešit politiku a hrozí tak nízká volební účast,“ varuje.

Politolog, který absolvoval doktorské studium na Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, míní, že svržení vlády či předčasné volby by jedině pomohly hnutí Svobody a přímé demokracie (SPD). „V průzkumech raketově rostou a sílí. Navíc nyní cítí jedinečnou šanci zcela zničit svoji konkurenci, kterou pro ni představuje Trikolóra, Svobodní a Soukromníci. Spolek se totiž stále nevzpamatoval z náhlé rezignace Václava Klause mladšího.“ Nikdo jiný by ze současné situace těžit nemohl. „Mám pocit, že vládní koalice i opozice se takzvaně v současném stavu budou plácat a neustále zvažovat, co bude pro ně výhodnější. Možná by bylo nejlepší, kdyby nedošlo k vyslovení nedůvěry vládě, ani k předčasným volbám a kabinet Andreje Babiše volební období dokončil,“ uvažuje.

Současnou situaci pozorně sleduje i prezident Miloš Zeman. „A jistě ji detailně analyzuje. I jemu spojení s Babišem, který z něj není ale úplně nadšený, dává smysl. Hlava státu si moc dobře uvědomuje, že pokud by v předčasných volbách vyhrála jedna z koalic, ztratil by manévrovací prostor. Sice by měl stále moc, ale už by vládl s problémy. Aliance by mu kladly odpor.“ Mrklas je přesvědčený, že Zeman bude nadále Babišovi vytvářet podporu, za kterou hodlá žádat od premiéra poslušnost. „Na Zemanově chování se nic nezmění. Vždyť od začátku Babišovy vlády se ke kabinetu chová jako k jeho koaličnímu partnerovi,“ všímá si.

Nejvyšší ústavní činitel už avizoval, že pro vyjednávání nové vlády bude jmenovat vítězné samostatné hnutí či stranu, nikoli složenou koalici či alianci. „Jedná se o nehoráznost, protože zákon hovoří jinak. Ale i kdyby Zeman pověřil sestavováním vlády Babiše, nynější premiér by neuspěl a musel by stejně skončit,“ říká pro EuroZprávy.cz uznávaný politolog Ladislav Mrklas.