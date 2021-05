Politologové: Nařčení ze sexuálního nátlaku může ohrozit Feriho kandidaturu

Nevylučují to, že takové informace, kterými se začala zabývat policie, mohou vést až k jeho odstoupení z kandidátky. Feri se dosud těšil oblibě hlavně u mladé generace, která je na podobné informace podle analytiků citlivější, byl také tváří kampaně Spolu pro mladé voliče.

"Ta nařčení, prohlášení, svědectví jsou velmi vážná a pokud je Dominik Feri nevyvrátí, tak jsem přesvědčen, že to může znamenat opravdu jeho velký problém, v podstatě konec v politice a odstoupení z kandidátky. Tohle je obecně věc, která se nedá spojit s veřejným výkonem veřejného činitele. Obzvlášť je zdrcující pro představitele liberálních městských středových voličů, zvlášť v momentě, když chce cílit na mladé voliče, to je v podstatě neslučitelné," řekl ČTK politolog Jan Kubáček.

Feri může být pod tlakem, aby vyvodil politickou odpovědnost například odstoupením z kandidátky, soudí Petr Just z Metropolitní univerzity Praha. V takovém případě by ale byla podle něj otázka, jak by na absenci Feriho reagovali mladší voliči, které oslovuje. Nedomnívá se, že by kauza způsobila výraznější odklon voličů od koalice Spolu. Téma sexuálního obtěžování podle něj v Česku není "zabiják politických preferencí," jako je tomu v USA. Záležet ale bude na dalším vývoji, zda bude případ dál gradovat, nebo se ho naopak podaří pomocí krizové komunikace rychle vyřešit. "V takovém případě by se na kauzu mohlo za pět měsíců zbývajících do voleb pozapomenout," míní Just.

Feri je podle politického analytika České televize Kamila Švece výrazný politik, oblíbený hlavně u mladých, a tato kauza ho může výrazně poškodit. I když se kampaň proti sexuálnímu obtěžování MeToo v Česku příliš neuchytila, mladší generace je na tento typ prohřešků citlivější, zvláště několik měsíců před volbami, řekl Švec ČTK.

Feri odmítl, že by se dopustil sexuálního násilí, omluvil se ale za "nevhodné" či "nepatřičné" chování v některých situacích. Svědectví o jeho nevhodném chování vůči ženám zveřejnil Deník N, který je získal společně s redakcí Alarmu. Některé ženy tvrdí, že s nimi Feri měl sex, i když to výslovně odmítly. Další se svěřily, že se z nich snažil vylákat nahé fotografie či je veřejně dehonestoval. Alarm a Deník N napsaly, že ve snaze ověřit informace ze sociálních sítích hovořily s několika ženami, které podle svých slov z Feriho strany čelily nevyžádanému sexuálně motivovanému chování, obtěžování nebo nátlaku.

Feri v prohlášení zaslaném ČTK uvedl, že před dvěma lety čelil falešnému nařčení ze sexuálního násilí. "Z těchto lživých nařčení pak vychází další pomluvy, kterým se člověk může jen těžko bránit. Nicméně lživá nařčení ze sexuálního násilí, která se objevují v posledních dnech, nejčastěji anonymně na sociálních sítích a která se dotýkají nejenom mě, ale také mého okolí, zásadně odmítám," uvedl. Má ale podle svých slov pocit osobního selhání v některých situacích, kdy se zachoval nevhodně, nepatřičně či negentlemansky. Za taková selhání se omluvil.