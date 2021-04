Polsko od pondělí uvolní na většině území koronavirové restrikce

Pražská MHD by se mohla vrátit do normálu od 1. září 2021

Pražská MHD by se mohla vrátit do normálního provozu letos od 1. září. V květnu by mohl být prodloužen provoz metra a od 1. července zavedeny prázdninové jízdní řády. Záležet bude ale na dalším vývoji počtu cestujících a protipandemických opatřeních.