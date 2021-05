Portugalsko vstupuje do poslední etapy uvolňování protiepidemických opatření

Epidemická situace v Portugalsku je po zimní krizi v posledních týdnech stabilizovaná a jihoevropská země tak dnes mohla vstoupit do čtvrté a poslední etapy rozvolňování karanténního režimu. Ta zahrnuje konec kontrol na hranicích se Španělskem, návrat koncertů a rozšíření otvíracích hodin obchodů či restaurací, píše agentura AFP. Vláda také plánuje do konce měsíce dokončit očkování obyvatel starších 60 let.