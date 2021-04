Poslance čeká v poledne debata o otevření obchodů

Poté, co Babiš nepožádal o důvěru Sněmovny, oznámí Spolu další kroky v úterý

Poté, co premiér Andrej Babiš (ANO) nevyhověl výzvě koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), aby vláda požádala Sněmovnu o vyslovení důvěry, oznámí opoziční koalice své další kroky v úterý. ČTK to dnes sdělil předseda občanských demokratů a lídr Spolu Petr Fiala. Koalice Spolu minulý čtvrtek avizovala, že pokud Babiš požadavek do týdne nesplní, začne sbírat podpisy pro vyvolání hlasování o nedůvěře.