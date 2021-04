Poslanci zatím pět týdnů dovolené neschválili, debatu provázely spory

Kritici delší dovolené znovu poukazovali na dopady na zaměstnavatele, kteří se nyní navíc potýkají s koronavirovou krizí. "Návrh zákona je v této době mimořádně nešťastný a mimořádně špatný," řekl předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura. Poslanec ANO a podnikatel Jiří Bláha varoval, že zaměstnavatelé nové zaměstnance nabírat nebudou, bude více přesčasů a větší tlak na zvýšení výkonu.

"Založit ekonomiku na levné pracovní síle, na tom, že budu lidi sdírat z kůže, nenechám je odpočinout, nenechám je nabrat sílu, nenechám je zvyšovat svou produktivitu, je prostě špatně," hájila prodloužení dovolené ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Její vyjádření vyvolalo řadu reakcí. Podnikatel Pavel Juříček (ANO) se ohradil proti tomu, že se o zaměstnavatelích mluví jako o novodobých otrokářích. Lidovec Vít Kaňkovský uvedl, že si připadá jako na sjezdu komsomolu v Moskvě před 35 lety, slova ministryně označil za nehorázná.

"Každé takové opatření je potřeba zasadit do doby, ve které žijeme. Nežijeme v bavlnkových časech, řítíme se do ekonomické krize," poznamenal Kaňkovský. Sociální demokrat Václav Votava (ČSSD) sice prodloužení dovolené podpořil, v současné době epidemie je ale podle něho nutné myslet na malé firmy a živnostníky.

Votavův stranický kolega Ondřej Veselý řekl, že firmy musí mít spokojené zaměstnance, jinak fungovat nebudou. "Délka dovolené čtyři týdny je naprostá ostuda," prohlásil. Občanský demokrat Vojtěch Munzar reagoval, že bez zaměstnavatelů nebudou zaměstnanci existovat a firmy musí být ekonomický zdravé.

Poslanec KSČM Stanislav Grospič za předkladatele uvedl, že komunisté vnímají dopady koronavirové krize. Proto jsou připraveni navrhnout dvouletý odklad účinnosti novely. Předkladatelé návrhu na prodloužení zákonné dovolené poukazují na to, že státní zaměstnanci už pět týdnů volna mají. Ostatní pracovníky podle nich nynější úprava poškozuje.

Už dříve padl návrh na zamítnutí předlohy. Sněmovna by v budoucnu měla hlasovat i o Bláhově požadavku, aby se novela vrátila k další debatě do druhého čtení.

Hospodářská komora dnes na základě průzkumu mezi šesti stovkami zaměstnavatelů uvedla, že při delší dovolené by podniky přehodnotily mzdovou a sociální politiku, zrušily by poskytování dovolené navíc a zvážily by snížení počtu dnů zdravotního volna. Prodloužení dovolené by dopadlo podle komory zejména na menší firmy.

"Podle analýz Hospodářské komory zaměstnavatelé za týden dovolené navíc zaplatí dalších až 26 miliard korun ročně. Přitom tyto výdaje budou už trvalé," upozornila v tiskové zprávě.