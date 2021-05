Povinné testování ve firmách i na úřadech bude zatím do konce června

Vláda dnes definitivně podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) potvrdila, že povinné testování jednou týdně bude ve firmách, v neziskových organizacích či na úřadech pokračovat zatím do konce června. Podstupovat ho budou muset nadále i živnostníci. Havlíček to řekl na tiskové konferenci po jednání kabinetu. Vládní představitelé dříve uváděli, že s plošným testováním by měly podniky počítat minimálně do konce května.