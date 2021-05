Povinné testování žáků jednou týdně skončí. Ve školách se frekvence PCR testů sníží

Výjimkou bude druhý stupeň základních škol v sedmi krajích s horší epidemickou situací, kde bude antigenní testování jako dosud dvakrát týdně. Všude se zároveň zruší podmínka, že se ve škole nesmí potkávat děti z různých tříd. Vyplývá to z informací, které dnes ministerstvo školství rozeslalo do škol.

Vláda v pondělí rozhodla, že se od 17. května obnoví běžná výuka prvního stupně základních škol. Pro žáky druhého stupně základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií to bude platit v krajích s lepší epidemickou situací, a to v Královéhradeckém, Karlovarském, Plzeňském, Středočeském, Libereckém a Pardubickém kraji a v Praze. Od 24. května, pokud to vývoj epidemie dovolí, skončí rotační vyučování na druhém stupni základních škol i ve zbytku ČR. Všude by od téhož data měla začít rovněž teoretická prezenční výuka středních škol.

Podle ministerstva školství se od 17. května změní také frekvence testování na covid-19. Stát školám zajistil antigenní testy, jejichž výsledek je znám na místě, ale jsou méně přesné. Žáci druhého stupně základních škol se s nimi nyní při rotační výuce testují dvakrát týdně a na prvním stupni základních škol jednou týdně, a to hned první den po příchodu do školy. Nově se budou testovat dvakrát týdně jen žáci druhého stupně a víceletých gymnázií v Jihočeském, Ústeckém, Olomouckém, Moravskoslezském, Jihomoravském a Zlínském kraji a kraji Vysočina. V ostatních případech se bude test provádět pouze jednou týdně.

Pokud se školy rozhodnou přejít na metodu PCR s výsledkem z laboratoře, prodlouží se jim rozestupy mezi testováním na dva týdny. Testování se přitom nebude muset dělat první den po příchodu žáka do školy. Podmínkou bude pouze zachování stanovené frekvence testování jednou za dva týdny. "Tato frekvence platí pro všechny případy testování RT-PCR testy včetně krajů, kde se antigenním testem testuje dvakrát týdně," stojí v materiálu ministerstva. Stát bude do konce června kompenzovat školám výdaje na PCR testy 200 korunami na test, proplácet je bude zpětně. Pokud se školy rozhodnou zůstat u testů antigenních, budou v další dodávce od výrobce Sejoy z Číny. Za jeden test stát zaplatí 27,49 korun bez DPH.

Pravidla pro testování zaměstnanců škol se nemění. "Zaměstnanci ve školství, stejně jako zaměstnanci jiných oblastí, se testují ve frekvenci jedenkrát týdně bez ohledu na typ testu," uvedl úřad.

Od 17. května se podle něj zároveň ruší povinnost dodržovat ve školách homogenní skupiny žáků. Ministerstvo nicméně nadále doporučuje omezit kontakty mezi dětmi z různých tříd tam, kde je to možné. Nadále platí, že se uvnitř musí nosit roušky či respirátory. Výjimku mají děti v mateřských školách či mentálně postižení. Venku je rouška povinná, pokud mezi sebou žáci ve skupině nemají dvoumetrové odstupy.