Praha si schválila klimatický plán, magistrátní opozice jej kritizuje

Hlavní město by do roku 2030 mělo investovat 230 miliard korun do opatření snižujících emise oxidu uhličitého, pokud chce dostát svému závazku snížit uhlíkovou stopu metropole o 45 procent. Vyplývá to z klimatické strategie města, kterou dnes schválili radní a budou o ní jednat zastupitelé na konci května.