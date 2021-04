Předčasný konec v Lize mistrů pro tři semifinalisty? Podle člena UEFA to po vzniku Superligy hrozí

Ta nejnovější padla z úst jednoho ze členů výkonného výboru UEFA Jespera Möllera, který se nechal slyšet, že hned trojice klubů ze zakládající dvanáctky Chelsea, Manchester City a Real Madrid budou vyloučeni z aktuální sezóny Ligy mistrů, která je nyní před semifinálovou fází, ve které se nacházejí právě všechny tyto tři kluby. Dánská fotbalový funkcionář pro dánskou rozhlasovou stanici DR uvedl, že o tomto kroku ze strany UEFA se bude rozhodovat v pátek.

Připomeňme, že semifinále Ligy mistrů 2020/21 svedly proti sobě následující dvojice: Real Madrid vs. Chelsea a Manchester City vs. Paris Saint Germain. Právě pouze poslední jmenovaný fotbalový klub nově vznikou Superligu jako jediný z této zmiňované čtyřky nepodpořil. "Všichni tři musí být vyřazeni a očekávám, že k tomu dojde v pátek. Pak budeme řešit, jak dokončit Ligu mistrů,“ řekl Möller. Právě na konci tohoto pracovního týdne bude na programu mimořádné zasedání výkonného výboru UEFA.

I samotný prezident UEFA Aleksander Čeferin je pro to, aby byl Real Madrid společně s Chelsea a Manchesterem City ze soutěže vyloučen. "Pořád s právníky řešíme, jaké kroky uskutečníme, ale využijeme všech dostupných trestů. Já to vidím tak, že kluby i jejich hráči by co nejdříve měli být vyloučeni ze všech našich soutěží," řekl konkrétně.

Kromě toho, že by účastníci nově vzniklé Superligy nemohli hrát v soutěžích pod hlavičkou UEFA, hrozí jim také neúčast ve svých národních ligách. Dále by pak kvůli tomu mohli hráči účastnických klubů přijít o start na letošním mistrovství Evropy a v dalších reprezentačních soutěžích pod hlavičkou UEFA.