Přehled: Co vše se mění od příštího pondělí? Otevřou školy i hotely, zoo, sportoviště nebo kultura

Dnes skončila rotační výuka na prvním stupni ZŠ, otevřely také restaurační zahrádky, fitness centra, posilovny a venku se mohou konat kulturní akce pro 700 sedících diváků. Vláda dnes schválila Národní plán obnovy, ve kterém chce stát investovat zhruba 200 miliard korun.

Žáci škol, které používají antigenní testy, je budou od pondělí muset absolvovat jednou za týden. Přesnější PCR testy jsou povinné jednou za dva týdny. Vysoké školy budou moci obnovit teoretickou výuku s rozestupy také 24. května, většina z nich už ale bude mít po semestru zkouškové období. Základní umělecké školy mohou od pondělí učit bez omezení žáky s testem. Bez testu nejvýš deset žáků. Kroužky bez testu budou moci centra volného času organizovat pro deset dětí, s testem pro 50, pro sto dětí venku. Školy v přírodě vláda povolila od 31. května, podmínkou bude negativní PCR test z laboratoře, nebo opakovaný školní antigenní test.

Ubytovací zařízení za týden otevřou bez omezení kapacity. Hosté budou muset prokázat bezinfekčnost, a to testy na koronavirus, certifikátem o očkování nebo dokladem o prodělání nemoci. Doklady bude muset zkontrolovat personál. Lidé se budou smět ubytovat nejvýše na sedm dní, pro delší pobyt bude nutný opětovný test.

Ode dneška jsou opět v provozu venkovní prostory gastronomických podniků. Přístup na ně mají jen lidé, kteří mají negativní test na covid, podstoupili očkování nebo v posledních 90 dnech tuto nemoc prodělali. Zájem lidí dnes ovlivnilo chladnější a deštivé počasí. Interiéry restaurací by se podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) mohly otevřít v prvním červnovém týdnu, nejpozději ve druhém. Zpočátku se počítá s otevřením 50 procent kapacity, u stolu budou moci sedět nejvýše čtyři lidé.

Většina vnitřních sportovišť podle České komory fitness (ČKF) dnes využila uvolnění a otevřela. Vzhledem k přetrvávajícím limitům nejvíce váhali největší provozovatelé. Někteří se rozhodli začít fungovat v omezeném režimu alespoň pro své členy, kterým tento týden nabízejí návštěvu zdarma. Od pondělí bude moci být ve vnitřních sportovištích najednou 30 lidí místo deseti. Zvýší se počet lidí ve skupině ze dvou na 12. Lidé nyní musejí mít mimo jiné při cvičení nasazený respirátor a poté nesmějí používat sprchy a šatny. ČKF chtěla v obou případech dosáhnout změny.

V minulém týdnu mohly po více než čtyřech měsících nuceného uzavření znovu otevřít všechny obchody. Víkendová návštěvnost některých prodejen byla podle Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR) zhruba 20 procent nad průměrným víkendem roku 2019. Zájem byl hlavně o oblečení, obuv, nábytek a vybavení do domácnosti. Zákazníci ale utrácejí méně než před koronavirovou pauzou.

Registrace k očkování lidí od 40 let měla být spuštěna od půlnoci, přihlásit se ale bylo možné už zhruba hodinu před ní. Naopak po půlnoci měl systém asi 50minutový výpadek. Chytrá karanténa se za něj ráno na twitteru omluvila. Ve věkové skupině 40 až 44 let je v ČR více než 923.000, asi sedmina byla očkována už dříve v některé z prioritních skupin. Celkem podali zdravotníci v ČR do nedělního večera přes 4,139 milionu dávek vakcíny, plně očkováno je 1,105 milionu lidí.

Za posledních sedm dní připadá v Česku 71 nově odhalených případů covidu v přepočtu na 100.000 obyvatel, což je o dva méně než v neděli. Reprodukční číslo dnes stouplo proti neděli o pět setin na 0,81, údaj pod jednou ukazuje na zpomalené šíření epidemie. V nemocnicích bylo v neděli 1310 pacientů s covidem, 250 z nich potřebovalo intenzivní péči. Jsou to nejnižší počty od začátku října.

Zoologické zahrady budou moci od 24. otevřít vnitřní pavilony, schválila vláda

V zoologických či botanických zahradách budou od 24. května přístupné i vnitřní pavilony, schválila to dnes vláda. Platit bude limit 15 metrů čtverečních vnitřní plochy na jednoho návštěvníka návštěvníka. Provoz zahrad či arboret bude nadále omezen na 50 procent kapacity z maximálního možného počtu návštěvníků v jeden čas. Vyplývá to z mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví.

Ve vnitřních prostorech budou zakázány skupinové prohlídky. Návštěvníci zahrad budou všude muset od cizích lidí dodržovat odstup alespoň dva metry.

Zoologické a botanické zahrady mohly po nuceném uzavření kvůli pandemii koronaviru pustit do venkovních prostor návštěvníky 12. dubna. Nejprve mohly naplnit kapacitu na 20 procent, ode dneška vláda limit zvedla na 50 procent. Díky dalšímu uvolnění protiepidemických opatření mohou od dnešního dne v zahradách fungovat také restaurační zahrádky. Dosud bylo možné občerstvení prodávat jen přes výdejní okno s sebou.

Zoologické a botanické zahrady byly kvůli pandemii naposledy uzavřeny od 18. prosince. Loni na jaře nesměly fungovat od 13. března do 27. dubna a kvůli druhé vlně epidemie znovu od 9. října do 2. prosince. Provoz byl už dříve v rámci protiepidemických opatření limitován maximálním počtem návštěvníků nebo zákazem vstupu do pavilonů. Kvůli pandemii hlásí zahrady velké ztráty.

Ve vnitřních sportovištích bude moci být od 24. května 30 lidí

Ve vnitřních sportovištích bude podle ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO) moci být od 24. května najednou 30 lidí místo dosavadních deseti. Zvýší se počet lidí ve skupině ze dvou na 12. Při cvičení nebude už od úterý nutné mít zakrytá ústa a nos. Arenberger to dnes řekl na tiskové konferenci po jednání vlády.

Vnitřní sportoviště mohla dnes po nuceném uzavřením znovu zahájit provoz. Platí v nich ale přísná opatření. Česká komora fitness žádala vládu, aby zohlednila, že některá sportoviště jsou malá, jiná velká, a kapacitní limit nastavila na základě metrů čtverečních a neurčovala hranici počtu návštěvníků plošně pro všechny provozy.

Lidé se při vstupu do fitness center musejí prokázat negativním testem na koronavirus, certifikátem o očkování nebo dokladem o prodělání nemoci covid-19 v uplynulých 90 dnech. Přesto při cvičení museli mít dnes nasazený respirátor. I v tomto případě Česká komora fitness chtěla dosáhnout změny a ministerstvo zdravotnictví požadavku vyhovělo. Arenberger dnes řekl, že opatření bylo na dnešní vládě upraveno a sportovci, cvičící osoby, trenéři a členové týmu nebudou muset od 18. května mít zakrytá ústa a nos.

Ve vnitřních sportovištích návštěvníci také nesmějí používat sprchy a šatny. Podle provozovatelů pražských fitness center, které ČTK dnes oslovila, má i toto nařízení negativní dopad na návštěvnost. Mnoho lidí je zvyklých po cvičení odcházet do práce, a využití sprchy je tak pro ně nezbytné.

Vnitřní sportoviště patří k nejdéle uzavřeným provozům. Naposledy jim vláda provoz kvůli zhoršení epidemické situace zakázala od 18. prosince. Předtím nesměly fungovat od 9. října do 2. prosince.

Od 24. května bude moci na kulturu uvnitř 500 lidí, venku až 1000

Od 24. května se bude moci kulturních akcí venku zúčastnit až 1000 lidí, musí ale tak být naplněna maximálně poloviční kapacita prostoru. Budou se moci konat také akce uvnitř s účastí maximálně 500 diváků a pořadatelé také mohou obsadit maximálně polovinu celkové kapacity. Na tiskové konferenci po jednání vlády to dnes řekl ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO).

Ode dneška se mohou konat zatím jen akce pod širým nebem pro maximální počet 700 diváků. Podmínkou účasti na všech zmíněných akcích je a zatím bude buď negativní test, uplynutí 14 dní od dokončeného očkování či maximálně 90 dní od prodělané nemoci covid-19. Oba typy akcí mohou navštěvovat jen sedící diváci a musejí nosit respirátor.

Minulý týden někteří divadelníci a pořadatelé festivalů v reakci na rozhodnutí vlády zprostit restauratéry povinnosti kontrolovat potvrzení o jedné ze tří uvedených podmínek uvedli, že požadují totéž. Tedy přenést povinnost na návštěvníky.

Divadla už v tomto týdnu začínají hrát představení venku, některá plánují také představení uvnitř od příštího týdne. Velká část scén však čeká až na červen. V Praze se ale třeba už 25. května otevře šapitó Azyl78 na Výstavišti v Holešovicích. Až do září bude poskytovat prostor nejen domovskému souboru Cirk La Putyka, ale mnoha dalším pražským scénám a souborům.

Dnes oznámené rozvolnění odpovídá balíčkům, které navrhuje pro kulturní aktivity ministerstvo kultury. Údaje platící pro období počínaje 24. květnem odpovídají třetímu balíčku, čtvrtý by mohl podle návrhu platit od 14. června. Teprve od té doby by se mohli kulturních akcí venku se zvýšením kapacity zúčastnit i stojící diváci, a to za předpokladu, že na jednu osobu bude připadat minimální plocha čtyři metry čtvereční. Uvnitř by stále mohli být jen sedící diváci, což by mělo platit i přes celé léto.

"Zatím nemáme jistotu, že můžeme lidem vystoupení slíbit. Minimálně ne ty na stání, které v našem případě dávají smysl. Nedovedeme si představit, že lidi nějak udržíme, aby seděli jako v divadle," řekl ČTK Mirai Navrátil z popové skupiny Mirai. "Sice se to tváří, že by nějaké koncerty být mohly, jenže ty podmínky jsou dost přísné. Počítáme, že od konce června nebo začátku července už bychom mohli začít hrát, ale mám obavu, že na stání hned koncerty nebudou," uvedl Navrátil.

Od 27. května do 1. července se bude konat Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka a jeho pořadatelé se komplikací nebojí. "Počítáme se zavedením sektorů a zajištěním bezpečných rozestupů. Od začátku organizace letošního ročníku Janáčkova festivalu jsme počítali s několika variantami jeho konání tak, abychom vyšli vstříc vládním nařízením. Nejsme tedy překvapeni, ale naopak jsme plně připraveni zajistit bezpečný průběh koncertů i komfort našich festivalových hostů," uvedli pořadatelé.