PŘEHLED účastníků MS v hokeji - 1. část: Slovensko, Rusko, Švýcarsko, Švédsko

SLOVENSKO:

Pouze jediného hráče z NHL povolalo do nominace na letošní mistrovství světa do Rigy a to dvaadvacetiletého Mariana Studeniče hrajícího aktuálně za New Jersey. Tam se představil poprvé v závěru tohoto ročníku NHL poté, co před tím tři roky strávil ve farmě v Binghamtonu. Naopak z nižší kanadsko-americké AHL má Slovensko ve svém výběru hned dva a to konkrétně gólmana Adama Húsku z farmy New York Rangers v Hartfordu a forvarda Róberta Lantošiho. Ten zas je k vidění ve farmě Bostonu v Providence.

Několik slovenských legionářů v NHL se však z účasti na letošním MS omluvilo. Tak se stalo v případě obránců Andreje Sekery z Dallasu a Christiána Jaroše ze San Jose. Stejně tak se v Rize nepředstaví ani útočníci Richard Pánik z Detroitu a Adam Ružička z Calgary.

Pouze brankář Július Hudáček, jenž je součástí tohoto výběru a bude to pro něj již sedmá účast na seniorském MS, si pamatuje poslední slovenskou medaili ze světového šampionátu, která se datuje až do roku 2012. Tehdy v mužstvu hrál i současný generální manažer národního týmu Miroslav Šatan.

Obránce Marek Daloga z Pardubic a útočníci Lantoši, Dávid Buc z týmu Bratislava Capitals z mezinárodní rakouské ligy a Michal Krištof z Kärpätu Oulu, Adam Liška z Čerepovce a Matúš Sukeľ ze Sparty, to jsou pak ti hráči, kterou svou účastí v Rize naváží na svou účast z předešlého domácího světového šampionátu v roce 2019.

Kanadský kouč Slováků Craig Ramsy si pak do Risy vzal i hráče z české extraligy, konkrétně brankáře Branislava Konráda z Olomouce, obránce Martina Bučka z Pardubic, Martina Gernáta z Třince, Mislava Rosandiče z Liberce a útočníka Miloše Romana z Třince. Vedle toho Ďaloga po konci sezóny 2020/21 posílil Kometu Brno, Sukeľ pak bude hrát od příští sezóny za Litvínov.

Brankáři: Július Hudáček (Spartak Moskva/KHL), Adam Húska (Hartford/AHL), Branislav Konrád (Olomouc/ČR)

Obránci: Martin Bučko, Marek Ďaloga (oba Pardubice/ČR), Michal Ivan (Zvolen), Daniel Gachulinec (Detva), Šimon Nemec (Nitra), Martin Gernát (Třinec/ČR), Mário Grman (SaiPa Lappeenranta/Fin.), Adam Jánošík (Oskarshamn/Švéd.), Samuel Kňažko (TPS Turku/Fin.), Mislav Rosandič (Liberec/ČR)

Útočníci: Peter Cehlárik, Marek Hrivík (oba Leksand/Švéd.), Kristián Pospíšil, Pavol Skalický (oba Lukko Rauma/Fin.), Martin Faško-Rudáš (Banská Bystrica), Adrián Holešinský (Nitra), Miloš Kelemen (Zvolen), Dávid Buc (Bratislava Capitals/ICEHL), Michal Krištof (Kärpät Oulu/Fin.), Róbert Lantoši (Providence/AHL), Adam Liška (Čerepovec/KHL), Miloš Roman (Třinec/ČR), Juraj Slafkovský (TPS Turku/Fin.), Marián Studenič (New Jersey/NHL), Matúš Sukeľ (Sparta Praha/ČR)

RUSKO:

Hned šest držitelů zlatých medailí z poslední zimní olympiády v Pchjongčchangu 2018 bude mít ve svém výběru Rusko, první soupeř Česka na letošním MS ve skupině A. Mezi těmito hráči jsou obránci Alexej Marčenko z Jaroslavle, Nikita Něstěrov z Calgary, Arťom Zub z Ottawy a Vladislav Gavrikov s útočníkem Michailem Grigorenkem z Columbusu i dalším forvardem Alexandrem Barabanovem ze San Jose. Něstěrova, Zuba, Gavrikova, Grigorenka a Barabanova pak doplňují tým další posily z NHL beci Nikita Zadorov z Chicaga a Ivan Provorov z Philadelphie. Mimochodem, Gavrikov, Něstěrov, Zadorov, Zub, Grigorenko a Barabanov byli v ruském týmu i na posledním seniorském MS na Slovensku v roce 2019.

Především olympijští šampioni z Jižní Koreje a všichni ruští legionáři z NHL mají nějakou tu zkušenost z velkých mezinárodních turnajů. Společně s nimi pak se jimi může pochlubit i Maxim Šalunov z CSKA Moskva. Ten byl taktéž v roce 2019 na MS na Slovensku, kde Rusové získali bronzovou medaili.

Zkušenostmi z kanadsko-americké NHL z minulosti se pak můžou pyšnit beci Alexej Marčenko (Detroit a Toronto) a Igor Ožiganov (Toronto) s útočníkem Vladislavem Kameněvem z Petrohradu (Nashville a Colorado) a dalšími forvardy Antonem Slepyševem z CSKA Moskva (Edmonton) a Sergejem Tolčinským (Carolina).

Kouč Bragin si pak nechává dvě volná místa v nominaci pro další ruské posily z NHL. Do Rigy pak odcestovali brankář Ivan Bočarov z Dynama Moskva a devatenáctiletí útočníci Vasilij Podkolzin z Petrohradu a Ilja Safonov z Kazaně, kteří sice zapsáni v nominaci nejsou stejně jakio bek Kirill Kirsanov s forvardem Kirillem Marčenkem z Petrohradu. Ti všichni se budou proto muset v Lotyšsku připravovat samostatně.

Brankáři: Ivan Fedotov (Čeljabinsk), Alexandr Samonov (Petrohrad)

Obránci: Alexej Marčenko, Rušan Rafikov (oba Jaroslavl), Grigorij Dronov (Magnitogorsk), Igor Ožiganov (Petrohrad), Vladislav Gavrikov (Columbus/NHL), Nikita Nestěrov (Calgary/NHL), Ivan Provorov (Philadelphia/NHL), Nikita Zadorov (Chicago/NHL), Arťom Zub (Ottawa/NHL)

Útočníci: Anton Burdasov, Emil Galimov, Vladislav Kameněv, Andrej Kuzmenko, Ivan Morozov, Arťom Švec-Rogovoj, Jevgenij Timkin (všichni Petrohrad), Pavel Karnauchov, Konstantin Okulov, Anton Slepyšev, Maxim Šalunov (všichni CSKA Moskva), Dmitrij Voronkov (Kazaň), Sergej Tolčinskij (Omsk), Alexandr Barabanov (San Jose/NHL), Michail Grigorenko (Columbusu/NHL)

ŠVÝCARSKO:

Jedničku draftu z roku 2017 Nica Hischiera z New Jersey, další útočníky Tima Meiera ze San Jose a Philippa Kurasheva z Chicaga a v obraně Hischierova spoluhráče Jonase Siegenthalera, to má ze zámořské NHL k dispozici kouč reprezentantů helvétského kříže Patrick Fisher. Pyšnit se může i držiteli stříbrných medailí z MS 2013 a 2018, tedy brankářem Retem Berrou z Fribourgu a obráncem Raphaelem Diazem. Na dánském světovém šampioonátu pak byli součástí stříbrného mužstva i gólman Leonardo Genoni z Zugu, obránci Lukas Frick z Lausanne, Ramon Untersander z Bernu, Mirco Müller ze švédského Leksandu a útočníci Sven Andrighetto z Curychu, Enzo Corvi z Davosu, Grégory Hofmann ze Zugu, Tristan Scherwey z Bernu, Noah Rod s Joëlem Verminem z Ženevy a Meier.

Tu stříbrnou medaili z roku 2013 si pak pochopitelně pamatuje i Ambühl, pro kterého to bude již šestnáctá účast na mistrovství světa. Hokejista, jenž se představil i na čtyřech Zimních olympijských hrách, se v Lotyšsku představí určitě již ve 108. zápase na MS a v Rize tak jistě překoná bývalého československého reprezentanta Jiřího Holíka (109 zápasů na MS) a Sověta Alexandra Malceva. Rekordmana Uda Kiesslinga z Německa (119 zápasů) ještě ani po tomto MS v Rize nepřekoná.

Mezi největší švýcarské hvězdy z NHL patří dvaadvacetiletý Hischier, o dva roky starší Meier a 21letý Kurashev. Všichni tři také okusili atmosféru nedávných mistrovství světa, ať už toho v Dánsku v roce 2018 či toho na Slovensku v roce 2019. Dalšími hráči, kteří přijeli ze zámoří, jsou Berra, Diaz a Andrighetto, Vermin a další útočník Christoph Bertschy z Lausanne. Právě prvně jmenovaný gólmana Retto Berra patří k nejzkušenějším hráčům v NHL. Tam totiž za Calgary, Colorado, Floridu a Anaheim odchytal celkem 76 zápasů, dalším velezkušeným z NHL je útočník Andrigetto, který za Montreal a Colorado odehrál celkem 227 zápasů včetně play-off. A zkušenosti z NHL má na rozdávání i obránce Diaz. Ten v dresu Montrealu, New York Rangers a Calgary nastoupil do 214 utkání.

Nejen bek Siegenthaler, ale i gólman Melvin Nyffeler z Rapperswilu-Jona, obránci Fabian Heldner z Lausanne, Janis Jérome Moser z Bielu, Santeri Alatalo s Tobiasem Geisserem a s útočníkem Dariem Simionem z Zugu a další forvard Killian Mottet z Fribourgu se pak chystají na své první MS.

Obránce Santeri Alatalo, jemuž je již 31 let, je původně Fin narozený v Tampere a právě Seveřany reprezentoval hlavně v mládežnických kategoriích. Poprvé se tak rovnou na seniorském MS představí ve švýcarských barvách.

Brankáři: Reto Berra (Fribourg-Gottéron), Leonardo Genoni (EV Zug), Melvin Nyffeler (SC Rapperswil-Jona Lakers)

Obránci: Santeri Alatalo (EV Zug), Raphael Diaz (EV Zug), Lukas Frick (Lausanne HC), Tobias Geisser (EV Zug), Fabian Heldner (Lausanne HC), Romain Loeffel (HC Lugano), Janis Jérôme Moser (EHC Biel-Bienne), Mirco Müller (Leksands IF/Švédsko), Jonas Siegenthaler (New Jersey Devils/NHL), Ramon Untersander (SC Bern).

Útočníci: Andres Ambühl (HC Davos), Sven Andrighetto (ZSC Lions), Christoph Bertschy (Lausanne HC), Enzo Corvi (HC Davos), Fabrice Herzog (HC Davos), Nico Hischier (New Jersey Devils/NHL), Grégory Hofmann (EV Zug), Philipp Kurashev (Chicago Blackhawks/NHL), Timo Meier (San Jose Sharks/NHL), Killian Mottet (Fribourg-Gottéron), Vincent Praplan (SC Bern), Noah Rod (Genève-Servette HC), Tristan Scherwey (SC Bern), Dario Simion (EV Zug), Joël Vermin (Genève-Servette HC)

ŠVÉDSKO:

Kouč Johan Garpenlöv přivítá v Rize útočníky Rickardem Rakellem a Isacem Lundeströmem z Anaheimu, Adrianem Kempem z Los Angeles, Marcusem Sörensenem ze San Jose a Viktorem Olofssonem z Buffala. To jsou hráči hrající v zámoří.

I ve švédském výběru nalezneme hokejisty, které si zopakují atmosféru hokejového světového šampionátu. Adrian Kempe spolu s Rakellem byl na pro Švédy zlatém MS 2018 v Dánsku, hned dvěma zlatými medailemi z MS 2013 a 2017 se může pyšnit útočník Oscar Lindberg z Dynama Moskva. Gólman Viktor Fasth z mistrovského Växjö a útočník Carl Klingberg, jenž pro změnu obléká dres čerstvého švýcarského mistra Zugu, taktéž mají doma zlato z MS 2017.

Bek Magnus Nygren ze švýcarského Davosu a útočníci Mario Kempe z CSKA Moskva se svým bratrem Adrianem a Dennis Rasmussen z Magnitogorsku jsou pak dalšími reperezentanty se zkušenostmi z velkých mezinárodních akcí. Stejně jako i útočník Pär Lindholm ze Skelleftey, jenž byl účastníkem i olympijského turnaje na posledních Zimních olympijských hrách 2018.

I u Seveřanů nalezneme hned několik osob, které musely do Rigy přicestovat ze zámoří. Jsou jimi gólman Fasth (Anaheim, Edmonton), beci Klas Dahlbeck z CSKA Moskva (Chicago, Arizona, Carolina), Viktor Lööv z Jokeritu Helsinky (Toronto), Lawrence Pilut z Čeljabinsku (Buffalo) a útočníci Klingberg (Atlanta, Winnipeg), Lindholm (Toronto, Boston), Lindberg (New York Rangers, Vegas, Ottawa), Mario Kempe (Arizona), Rasmussen (Chicago, Anaheim) a Max Friberg z Frölundy (Anaheim). A také Victor Olofsson z Buffala, který byl posledním potvrzeným nominovaným do týmu pro MS. Mimochodem, Olofsson za poslední tři sezóny NHL v dresu Buffala odehrál celkem 116 duelů, během kterých zaznamenal 78 bodů (35 branek a 43 asistencí).

V týmu je i obránce Pontus Holmberg ze švédského Vaxjö, stejně jako další obránce hrajícího pro změnu za poraženého finalistu švýcarské ligy Ženevu Henrik Tömmernes.

Poprvé se pak na MS za švédsko představí bek Albert Johansson z Färjestadu, jenž byl k vidění na letošním MS juniorů v Edmontonu a také dva dvacetiletí bek Nils Lundkvist s forvardem Filipem Hallanderem z Luley.

Brankáři: Viktor Fasth (Växjö), Samuel Ersson (Brynäs), Adam Reideborn (Kazaň/KHL)

Obránci: Viktor Lööv, Jonathan Pudas (oba Jokerit Helsinky/KHL), Albert Johansson (Färjestad), Nils Lundkvist (Lulea), Jesper Sellgren (Frölunda), Klas Dahlbeck (CSKA Moskva/KHL), Magnus Nygren (Davos/Švýc.), Lawrence Pilut (Čeljabinsk/KHL), Henrik Tömmernes (Ženeva/Švýc.)

Útočníci: Jesper Frödén, Pär Lindholm, Andreas Wingerli (všichni Skelleftea AIK), Isac Lundeström, Rickard Rakell (oba Anaheim/NHL), Max Friberg (Frölunda), Filip Hallander (Lulea), Pontus Holmberg (Växjö), Adrian Kempe (Los Angeles/NHL), Mario Kempe (CSKA Moskva/KHL), Carl Klingberg (Zug/Švýc.), Oscar Lindberg (Dynamo Moskva/KHL), Victor Olofsson (Buffalo/NHL), Dennis Rasmussen (Magnitogorsk/KHL), Marcus Sörensen (San Jose/NHL)