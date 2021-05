PŘEHLED účastníků MS v hokeji - 2. část: Bělorusko, Velká Británie, Dánsko

BĚLORUSKO

Zajímavou osobností letošního běloruského výběru je gólman Danny Taylor, jenž je známý i českým hokejovým fanouškům. Tento pětadvacetiletý kanadský muž s maskou, jenž v sezóně 2015/16 krátce působil i v pražské Spartě, se kterou mimochodem v extralize získal stříbro, totiž získal běloruské občanství. Jeho životní cesta je vůbec spletitá, neboť i když jde původně o Kanaďana, narodil se ve Velké Británii, odkud pochází jeho matka. Ta se nakonec se synem odstěhovala poblíž Ottawy, do Kanady, rodné země Danńyho otce. Za Los Angeles, Calgary a Ottawu pak Danny Taylor nastoupil i do čtyř zápasů NHL, na první velkou mezinárodní akci ale míří až nyní v dresu Běloruska.

Novou zkušenost z NHL má pak dvaadvacetiletý útočník Jegor Šarangovič z New Jersey. Ten se letos dočkal premiérové účasti v nejslavnější lize světa a to poté, co dva roky nastupoval za farmu New Jersey v Binghamtonu. Během 54 duelů v této sezóně NHL si připsal 30 bodů (16 gólů a 14 asistencí).

Danny Taylor nebude jediným hráčem v běloruském výběru, který si v Rize odbyde premiéru na MS. Shodou okolností se v tomto případě jedná taktéž o Kanaďana a to o Francise Parého z Dinama Minsk, jenž však od příští sezóny bude hrát za Omsk. Poprvé okusí atmosféru MS i jeho o pět let mladší spoluhráč Shane Prince, který pro změnu bude hrát od nové sezóny v Jekatěrinburgu. A to přesto, že tento Američan má za sebou 139 zápasů v NHL včetně play-off v dresech Ottawy a New York Islanders.

Zkušenosti z NHL mají i útočník Sergej Kosticyn z Bratislavy Capitals, z klubu hrajícího rakouskou mezinárodní ligu. Tento forvard si zahrál za mořem za Montreal a Nashville ve 393 duelech. A dalším Bělorusem, který si prošel NH, je obránce Dmitrij Korobov z Ufy. Ten v sezóně 2013/14 nastoupil do pouhých tří duelů NHL v dresu Tampy Bay.

Nováčků na MS má Bělorusko hodně. Jedná se o gólmany Konstantina Šostaka z Čerepovce, Alexeje Kolosova s obránci Vladislavem Jerjomenkem, Iljou Solovjovem, Dmitrijem Znacharenkem z Dinama Minsk, dalšího beka Andreje Antonova z Junosti Minsk a útočníky Andreje Běleviče Nižního Novgorodu, Vladislava Kodolu z Čerepovce i Andreje Něstěrova z Gomelu a Nikitu Klimoviče z druhé nejvyšší běloruské ligy. Mimochodem, Andrej Antonov se poprvé na MS představí ve svých již 36 letech, naopak Klimovičovi je osmnáct let, přičemž se ukázal letos v dubnu na MS do 18 let.

Součástí mužstva naopak nebude šestatřicetiletý Andrej Kosticyn, jenž v této sezóně hrál i za Pardubice. Pro tohoto bývalého hráče Montrealu a Nashvillu tak přišel o svoji již 11 účast na MS.

Brankáři: Alexej Kolosov, Danny Taylor (oba Dinamo Minsk/KHL), Konstantin Šostak (Čerepovec/KHL)

Obránci: Stěpan Falkovskij, Vladislav Jerjomenko, Ilja Solovjov, Ilja Šinkevič, Dmitrij Znacharenko (všichni Dinamo Minsk/KHL), Dmitrij Koronov, Jevgenij Lisovec (oba Ufa/KHL), Andrej Antonov (Junosť Minsk), Nick Bailen (Čeljabinsk/KHL), Kristian Chenkel (Kazaň/KHL)

Útočníci: Arťom Děmkov, Francis Paré, Shane Prince (všichni Dinamo Minsk/KHL), Sergej Drozd, Stanislav Lopačuk, Michail Stefanovič (Junosť Minsk), German Něstěrov (Gomel), Andrej Bělevič (Nižnij Novgorod/KHL), Vladislav Kodola (Čerepovec/KHL), Nikita Komarov (Omsk/KHL), Sergej Kosticyn (Bratislava Capitals/ICEHL), Geoff Platt (Ufa/KHL), Jegor Šarangovič (New Jersey/KHL), Danila Klimovič (Zubři Minsk)

VELKÁ BRITÁNIE

Hned osmnáct hokejistů se představí za Velkou Británii po dvou letech na MS. Pouze brankář Thomas Murdy, obránci Tim Billingsley, Stephen Lee a Evan Mosey a útočníci Robert Farmer, Joseph Lewis a Colin Shields se tentokrát v Rize neukáží. Co se týče Billingsleyho a Shieldse, tak ti po předloňském šampionátu ukončili svou hráčskou kariéru. Stejně tak se na lavičce nepředstaví ani tehdejší kouč Peter Russell a to z rodinných důvodů.

Kdo se však objeví poprvé na MS? tV tomto případě se jedná o gólmana Jordana Hedleyho, obránce Davida Clementse i útočníka Sama Duggana z Coventry, zadáky Sama Jonese ze Sheffiedlu, Joshe Tetlowa z Nottinghamu a útočníky Brendana Connollyho z Sheffieldu, Lewise Hooka z Nottinghamu a Ciarana Longa z Manchesteru. Poprvé se na MS objeví i Mark Garside z Nottinghamu, který před tím hned šestkrát na mistrovstvích nižších kategorií. Jednou se pak představil ve skupině B divize I útočník Ross Venus z Coventry.

Rozhodně nejzkušenějšími, co se alespoň účastí na MS v jakýchkoli kategoriích týče, jsou již osmatřicetiletý kapitán Jonathan Phillips ze Sheffieldu a o pouhé dva roky mladší útočník Jonathan Phillips ze Sheffieldu. Oba dva se totiž představí již na sedmnáctém MS.

Za pozornost stojí rozhodně forvard Liam Kirk ze Sheffieldu, jemuž se podařilo před třemi lety být draftován do zámořské NHL Arizonou. Konkrétně se tak stalo v sedmém kole, kdy byl vybrán na 189. místě. Přepsal tak historii britského hokeje, neboť je tak díky tomuto kroku prvním draftovaným hokejistou, který nejenže vyrůstal, ale i hrál v Británii.

Brankář Jackson Whistle, obránce Dallas Ehrhardt a útočníci Brett Perlini, Ben Lake a Connolly jsou pak hokejisty, kteří jsou rodilými Kanaďany.

Brankáři: Ben Bowns, Jackson Whistle (oba Nottingham), Jordan Hedley (Coventry)

Obránci: Sam Jones, David Phillips (všichni Sheffield), David Clements, Paul Swindlehurst (oba Coventry), Mark Garside, Josh Tetlow (oba Nottingham), Dallas Ehrhardt (Manchester), Mark Richardson (Bad Nauheim/Něm.), Ben O’Connor (bez angažmá)

Útočníci: Brendan Connolly, Robert Dowd, Liam Kirk, Matthew Myers, Jonathan Phillips (všichni Sheffield), Sam Duggan, Luke Ferrara, Mike Hammond, Ross Venus (všichni Coventry), Ollie Betteridge, Lewis Hook, Robert Lachowicz, Brett Perlini (všichni Nottingham), Ben Davies, Ben Lake, Ciaran Long (všichni Manchester)

DÁNSKO

Pouze jedinou posilou z NHL disponuje výběr Dánska pro letošní MS v Rize. Konkrétně jde o útočníka Alexandera Truea ze San Jose. Tento třiadvacetiletý forvard nastoupil za Žraloky v NHL pouze do sedmi zápasů, ve kterých si připsal jen jednu asistenci. K tomu je však nutné přidat 27 duelů za farmářský celek San Jose Barracuda. Tam si připsal 20 kanadských bodů (9 gólů a 11 přihrávek). Jinak ale v NHL ve své kariéře dosud nastoupil do 19 duelů, během kterých celkem zaznamenal pět bodů za pět přihrávek.

To jednatřicetiletý forvard Mikkel Boedker ze švýcarského Lugana má daleko větší zkušenosti ze zámoří. Bývalý hráč Phoenixu/Arizony, Colorada, San Jose a Ottawy zaznamenal v 709 utkáních v základní části 327 bodů za 118 branek a 209 asistencí. K tomu připočtěme ještě 34 dalších zápasů v play-off a dalších 17 kanadských bodů. Dalšími hráči se zkušenostmi z NHL jsou bek Oliver Lauridsen z Malmö a útočník Nicklas Jensen z Jokeritu Helsinky.

Zajímavý je ten fakt, že čtyřiatřicetiletý Madsen se přiblíží ke švýcarskému beku Mathiasu Segerovi, jenž se může pyšnit svými 16 účastmi na MS, toho mimochodem vyrovná letos jiný Švýcar Anders Ambühl.

Gólmana Frederika Dichowa z Odense, obránce Anders Krogsgaard s útočníkem Niklasem Andersenem z německého Bremerhavenu a další forvardy Matthiase Asperupa z Herlevu, Felixe Scheela z Esbjergu. Na minulém MS nebyli také brankář George Sörensen z Aalborgu, bek Emil Kristensen ze Schwenningenu a útočník Nichlas Hardt z Rungstedu pak čeká premiérová účast na seniorském MS.

Brankáři: Frederik Dichow (Odense), George Soerensen (Aalborg), Sebastian Dahm (Klagenfurt/ICEHL)

Obránci: Jesper Jensen Aabo, Matias Lassen, Markus Lauridsen, Oliver Lauridsen (všichni Malmö/Švéd.), Phillip Bruggisser (Wolfsburg/Něm.), Nicholas B. Jensen (Düsseldorf/Něm.), Emil Kristensen (Schwenningen/Něm.), Anders Krogsgaard (Bremerhaven/Něm.), Oliver Larsen (Oskarshamn/Švéd.)

Útočníci: Matthias Asperup (Herlev), Mathias Bau Hansen (Herning), Nichlas Hardt (Rungsted), Julian Jakobsen (Aalborg), Jesper Jensen (Frederikshavn), Morten Poulsen (Herning), Felix Scheel (Esbjerg), Niklas Andersen (Bremerhaven/Něm.), Mikkel Boedker (Lugano/Švýc.), Mathias From (Düsseldorf/Něm), Nicklas Jensen (Jokerit Helsinky/KHL), Morten Madsen (Timra/Švéd.), Nicolai Meyer (Ässät Pori/Fin.), Nick Olesen (Södertälje/Švéd.), Frederik Storm (Ingolstadt/Něm.), Alexander True (San Jose Sharks/NHL)