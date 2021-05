PŘEHLED účastníků MS v hokeji - 3.část: Kanada, USA, Německo, Finsko

KANADA

V týmu vicemistra z posledního světového šampionátu, jenž se odehrál před dvěma lety na Slovensku, se představí pouze dva hokejisté, kteří si právě tento šampionát pamatují. Jedná se o obránce Troye Stechera (Detroit) a útočníka Adama Henriqueho (Anaheim). A právě tento druhý jmenovaný Kanaďan bude největší hvězdou výběru, který do Rigy nominoval kouč Gerard Gallant. Zajímavostí pak je, že v tomto týmu Kanady jsou pak už jen další dva hráči, kteří vědí, jaká je atmosféra hokejového světového šampionátu a to brankář Darcy Kuemper (Arizona) a brankářská trojka Michael DiPietro (farma Washingtonu), účastníci MS v hokeji v Dánsku 2018.

Mimochodem, již zmiňovaný Troy Stecher pak patří mezi hráče tohoto výběru, jenž se může pyšnit tolika starty v kanadsko-americké NHL, že se jejich počet blíží ke čtyřem stovkám. Stejně tak se budou moct k tomuto jubileu ještě přiblížit forvard Connor Brown (Ottawa) a obránce Colin Miller (Buffalo). Muž s maskou Kuemper pak zase společně se zápasy v play-off odchytal v zámořské soutěži 260 zápasů.

Dalšími hráči, kteří mají své místo v NHL jisté, jsou pak beci Mario Ferraro ze San José, Sean Walker s útočníky Jaretem Andersonem-Dolanem a Gabrielem Vilardim z Los Angeles, Dillon Dubé s Andrewem Mangiapanem z Calgary, Nick Paul z Ottawy, Maxime Comtois z Anaheimu a Brandon Hagel z Chicaga. Jinak je ale součástí mužstva mnoho hráčů, kteří se pohybují mezi farmou a NHL. Třeba gólman Adin Hill je k vidění především ve farmě Arizony v Tusconu, jeho kolega v brance DiPietro si zachytal v NHL dosud jen dvakrát za Vancouver. Ve farmářské AHL pak v tomto ročníku nastupovali následující reprezentanti beci Kevin Bahl z New Jersey, Nicolas Beaudin s forvardem Brandonem Pirrim z Chicaga, další útočníci Michael Bunting z Arizony a Liam Foudy z Columbusu.

Tým zaujme i velmi mladými hráči, mezi nimiž vynikají jednak teprve osmnáctiletý bek Owena Power (Unicersity of Michigan)a jeho o rok starší kolegové Braden Schneider z obrany a útočník Cole Perfetti. Tito dva se mohou pyšnit stříbrem z letošního mistrovství světa dvacítek. Ani Perfetti, ani Schneider zatím nemají žádné zkušenosti z NHL, přestože byli oba draftováni loni Winnipegem (v případě Perfettiho) a New Yorkem Rangers (v případě Schneidera). V NHL se pak dosud neobjevil ani již osmadvacetiletý útočník Justin Danforth, současný hráč z Podolsku v ruské KHL. Před tím v Evropě působil ve finské Raumě.

V mužstvu pak nalezneme několik juniorských mistrů světa. Třeba devatenáctiletého Bahla a o rok mladšího Foudyho, kteří uspěli na juniorském MS v Ostravě. Nick Paul je zase mistrem světa z týmu do 20 let z roku 2015, Comtais a Dubé pak ve stejné kategorii uspěli před třemi lety.

Brankáři: Adin Hill, Darcy Kuemper (oba Arizona/NHL), Michael DiPietro (Utica/AHL)

Obránci: Kevin Bahl (New Jersey/NHL), Nicolas Beaudin (Chicago/NHL), Mario Ferraro (San Jose/NHL), Colin Miller (Buffalo/NHL), Owen Power (University of Michigan/NCAA), Braden Schneider (Brandon/WHL), Troy Stecher (Detroit/NHL), Sean Walker (Los Angeles/NHL)

Útočníci: Jaret Anderson-Dolan, Gabriel Vilardi (oba Los Angeles/NHL), Connor Brown, Nick Paul (oba Ottawa/NHL), Maxime Comtois, Adam Henrique (oba Anaheim/NHL), Dillon Dubé, Andrew Mangiapane (oba Calgary), Brandon Hagel, Brandon Pirri (oba Chicago/NHL), Michael Bunting (Arizona/NHL), Liam Foudy (Columbus/NHL), Justin Danforth (Podolsk/KHL), Cole Perfetti (Manitoba/AHL)

USA

I u dalšího zámořského účastníka jsou k vidění mladí hokejisté a minimum těch, kteří už v minulosti zažili atmosféru seniorského mistrovství světa. Těch je konkrétně pouze šest. Naopak američtí trenéři v čele s Jackem Capuanem vybrali do lotyšské Rigy útočníka Dallasu Jasona Robertsona, který si právem brousí zuby na trofej pro nejlepšího nováčka NHL. Zaujme i jméno daleko zkušenějšího útočníka Briana Boyleho, jenž se na světový šampionát podívá i přesto, že v tomto ročníku neměl žádné angažmá.

Zatímco jediným Američanem, jenž si pamatuje poslední světový šampionát na Slovensku v roce 2019 je losangeleský obránce Christian Wolanin, v týmu je pak jediným medailistou ze seniorského MS útočník Tage Thompson, jenž byl součástí mužstva, který získalo bronz na MS 2018 v Dánsku.

Potřetí ve své kariéře se pak na seniorský světový šampionát chystá Justin Abdelkader, držitel švýcarského ligového titulu se Zugem. Ten byl poprvé na MS v týmu USA již v roce 2012, o dva roky později měl tu čest nosit kapitánské „céčko“ na dresu, zkušenosti z mistrovství světa seniorů má i bek Chris Wideman (Nižnyj Novgorod), jenž se představil už na MS 2016, na MS 2017 pak byl i gólman Cal Petersen (Los Angeles).

Na své první velké mistrovství světa se naopak chystá forvard ze San José Ryan Donato, ovšem nikoli na svou první velkou mezinárodní hokejovou akci. Už před třemi lety se totiž zúčastnil olympijského turnaje v Pchjongčchangu. Stejně tak čeká první hokejové MS seniorů ostatní hráče včetně již zmiňovaného Briana Boyleho, již šestatřicetiletého bývalého hráče Los Angeles, New York Rangers, Tampy Bay, Toronta, New Jersey, Nashvillu a Floridy, jenž je tedy aktuálně bez angažmá.

Mezi mladíky může zaujmout veřejnost osmnáctiletý Matt Beniers (University of Michigan), letošní mistr světa z týmu do dvaceti let, a stejně tak i gólman Jake Oettinger (mistr světa U20 z roku 2017 a mistr světa U18 z roku 2015.

Brankáři: Jake Oettinger (Dallas/NHL), Cal Petersen (Los Angeles/NHL), Anthony Stolarz (Anaheim/NHL)

Obránci: Adam Clendening (Columbus/NHL), Matt Hellickson (Binghampton/AHL), Zac Jones (NY Rangers/NHL), Connor Mackey (Stockton/AHL), Matt Roy (Los Angeles/NHL), Ryan Shea (Texas/AHL), Matt Tennyson (Binghampton/AHL), Chris Wideman (Nižnyj Novgorod/KHL), Christian Wolanin (Ottawa/NHL)

Útočníci: Justin Abdelkader (Zug/Švýcarsko), Matty Beniers (University of Michigan/NCAA), Colin Blackwell (NY Rangers/NHL), Brian Boyle (bez angažmá), Sasha Chmelevski (San Jose/AHL), Ryan Donato (San Jose/NHL), Jack Drury (Vaxjo/SHL), Conor Garland (Arizona/NHL), Kevin Labanc (San Jose/NHL), Trevor Moore (Los Angeles/NHL), Jason Robertson (Dallas/NHL), Eric Robinson (Columbus/NHL), Kevin Rooney (NY Rangers/NHL), Tage Thomson (Buffalo/NHL)

NĚMECKO

Se svou největší hvězdou o Tobiasem Riederem z Buffala mohou Němci počítat na letošním MS v Rize. Ten pojede již na svůj čtvrtý světový šampionát, přičemž poprvé se v německém dresu představil už na MS 2017 v Kolíně nad Rýnem. Rieder nastoupil během této sezóny NHL do 44 zápasů, během nichž zaznamenal pět branek a dvě asistence. Celkem pak tento bývalý hráč Arizony, Los Angeles, Edmontonu a Calgary v NHL nastoupil do 478 zápasů, ve kterých čtyřiašedesátkrát skóroval a jednaosmdesátkrát přihrával na gól, k tomu dalších pět bodů (3+2) přidal v play-off této zámořské soutěže, kde si zahrál ve čtrnácti duelech.

Další německou hvězdou z NHL je Tom Kühnhackl, jenž má na svém kontě 232 duelů v NHL a 58 zápasů pak v play-off NHL. I přes tyto zkušenosti zažije však účast na světovém šampionátu poprvé. Vítěz Stanleyova poháru s Pittsburghem z let 2016 a 2017 však po zranění ramena v této sezóně nastupoval jen za farmu New York Islanders v Bridgeportu.

Třetím hráčem z NHL je pak forvard Lean Bergmann, jenž ale v této sezóně nastoupil pouze do jediného duelu v této lize v dresu San José. Většinou je k vidění ve farmářské AHL. V týmu se pak vyskytuje i obránce Leon Gawanke, jenž působí ve farmě Winnipegu v Manitobě, ovšem v NHL ještě nenastoupil. Naopak jiný bek Korbinian Holzer zkušenosti ze zámořské NHL má, akorát v současnosti působí v KHL a to v Jekatěrinburgu.

Ve výběru finského stratéga Toniho Söderholma se pak objebvují i držitelé historických stříbrných olympijských medailí z Pchjongčchangu 2018. Jsou to konkrétně obránci Jonas Müller z Eisbären Berlín, Moritz Müller z Kolína nad Rýnem a útočníci Marcel Noebels s Leonhardem Pföderlem z Eisbären Berlín a Matthias Plachta z Mannheimu.

Zaujme pak především jméno benjamínka týmu Lukas Reichel, jenž je synem bývalého německého reprezentanta Martina Reichela a jehož na sedmnácté pozici draftovalo Chicago. Jiný tým NHL Buffalo pak zase draftovalo ze 34. místa jiného německého mladíka, devatenáctiletého útočníka Johna-Jasona Peterku. Účastník letošního MS juniorů do dvaceti let se připojil k národnímu týmu až do zápasů s Českem v rámci Euro Hockey Challenge.

Brankáři: Felix Brückmann (Mannheim), Mathias Niederberger (Eisbären Berlín), Niklas Treutle (Norimberk)

Obránci: Dominik Bittner (Wolfsburg), Marcel Brandt (Straubing), Jonas Müller (Eisbären Berlín), Moritz Müller (Kolín nad Rýnem), Marco Nowak (Düsseldorf), Fabio Wagner (Ingolstadt), Leon Gawanke (Manitoba/AHL), Korbinian Holzer (Jekatěrinburg/KHL), Moritz Seider (Rögle/Švéd.)

Útočníci: Markus Eisenschmid, Nicolas Krämmer, Stefan Loibl, Matthias Plachta (všichni Mannheim), Marcel Noebels, Leonhard Pföderl, Lukas Reichel (všichni Eisbären Berlín), Maximilian Kastner, John-Jason Peterka (oba EHC Mnichov), Frederik Tiffels (Kolín nad Rýnem), Andreas Eder (Straubing), Daniel Fischbuch (Düsseldorf), Lean Bergmann (San Jose/NHL), Tom Kühnhackl (Bridgeport/AHL), Tobias Rieder (Buffalo/NHL)

FINSKO

Hned osm úřadujících mistrů světa z posledního MS 2019 na Slovensku má ve svém výběru kouč Jukka Jalonen. Konkrétně to jsou brankář Jussi Olkinuora z Magnitogorsku, obránci Oliwer Kaski z Omsku, Petteri Lindbohm ze švýcarského celku Biel-Bienne, Atte Ohtamaa z Jaroslavle, Miika Koivisto z Växjö a útočníci Marko Anttila z Jokeritu Helsinky, Niko Ojamäki z Linköpingu a Jere Sallinen z IFK Helsinky.

Pro již šestadvacetiletého Määtläho se bude jednat o jeho první účast na světovém šampionátu, přestože už na mezinárodních akcích za Finsko reprezentoval, ovšem ve Světovém poháru 2016 v Torontu a na olympiádě v Soči 2014. Tam mimochodem získal bronz. Tento hokejista Los Angeles za tento klub v této sezóně NHL odehrál 41 zápasů, během kterých si připsal čtyři body za přihrávky.

První MS to bude letos i pro třiadvacetiletého Ruotsalainena. I ten v současnosti hraje v kanadsko-americké NHL, ve které v této sezóně debutoval poté, co tam přišel z finského Ilvesu Tampere. Jak obě tyto zmíněné posily z NHL, tak i Koivisto z Vaxjö, jež získalo švédský titul, se však ještě v přpravě na MS nepředstavili a poprvé se tak tedy podle všeho ukáží až v Rize.

Mimochodem, Ruotsalainen nemusí být jediným finským reprezentantem, který se představí v Rize poprvé na velké mezinárodní akci. To samé potká i následující hráče, kterými jsou Janne Juvonen z Leksandu, obránci Kim Nousiainen s Mikaelem Seppäläm z KalPy Kuopio, Axel Rindell z Jukuritu Mikkeli, Tony Sund z Davosu a útočníci Jere Innala s Valtterim Puustinenem z Hämeenlinny, Anton Lundell z IFK Helsinky, Hannes Björninen z Pelicans Lahti, Peter Tiivola z Ässätu Pori, Jere Karjalainen ze Soči, Mikael Ruohomaa z Novosibirsku i Teemu Turunen z Davosu.

Co se týče těch nominovaných hráčů, kteří mají zkušenosti z NHL z minulosti, ale už tam nehrají, tak těmi jsou Harri Säteri z Novosibirsku (hrál v dresu Floridy), Lindbohm (St. Louis) a útočníci Saku Mäenalanen (Carolina) s Iirem Pakarinenem z Jokeritu (Edmonton).

Zajímavým hráčem pro sledování pak bude určitě teprve devatenáctiletý Lundell, jenž během sedmi zápasů na letošním MS hráčů do dvaceti let zaznamenal deset bodů za šest gólů a čtyři asistence, díky kterým se tak stal nejproduktivnějším hráčem tohoto šampionátu konajícího se v Edmontonu.

Brankáři: Janne Juvonen (Leksand/Švéd.), Jussi Olkinuora (Magnitogorsk/KHL), Harri Säteri (Novosibirsk/KHL)

Obránci: Kim Nousiainen, Mikael Seppälä (oba KalPa Kuopio), Oliwer Kaski, Ville Pokka (oba Omsk/KHL), Axel Rindell (Jukurit Mikkeli), Miika Koivisto (Växjö/Švéd.), Petteri Lindbohm (Biel-Bienne/Švýc.), Olli Määttä (Los Angeles/NHL), Atte Ohtamaa (Jaroslavl/KHL), Tony Sund (Davos/Švýc.)

Útočníci: Jere Innala, Petri Kontiola, Valtteri Puustinen (všichni Hämeenlinna), Marko Anttila, Saku Mäenalanen, Iiro Pakarinen (všichni Jokerit Helsinky/KHL), Anton Lundell, Jere Sallinen (oba IFK Helsinky), Hannes Björninen (Pelicans Lahti), Peter Tiivola (Ässät Pori), Jere Karjalainen (Soči/KHL), Niko Ojamäki (Linköping/Švéd.), Mikael Ruohomaa (Novosibirsk/KHL), Arttu Ruotsalainen (Buffalo/NHL), Teemu Turunen (Davos/Švýc.)