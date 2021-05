PŘEHLED účastníků MS v hokeji - 4. část: Norsko, Lotyšsko, Itálie, Kazachstán

NORSKO

Pro obránce Janesa Hölosa bude letošní MS v Rize již patnáctým světovým šampionátem, kterého se zúčastní. Protože se pak v zámořské NHL nachází jediný norský reprezentant, útočník Mats Zuccarello, a protože právě on nyní s Minnesotou hraje play-off, musí se norský trenér Petter Thoresen spokojit alespoň se dvěma hráči z nižší AHL.

Jednak s teprve osmnáctiletým Olem Julianem Björgvikem Holmem, jenž byl vydraftován loni v pátém kole na 115. pozici Columbusem, v AHL však působil na farmě v Clevelandu. Tam v 16 duelech zaznamenal gól a čtyři asistence. A pak také s o tři roky starším útočníkem Mathiasem Emiliem Pettersenem. Tento hokejista patřící Calgary hrál v AHL na farmě ve Stocktonu, kde si pro změnu ve 24 zápasech připsal 14 bodů za šest branek a osm asistencí.

Nejen Holm a Pettrsen pojedou na své první MS. Premiérová účast to bude i pro následující jména: Max Krogdahl z celku Frisk Asker, Emil Lilleberg ze Sparty Sarpsborg, Kristian Östby ze Stavangeru a útočníci Andreas Heier z Stjernenu, Magnus Brekke Henriksen z Valerengy Oslo a Samuel Solem z AIK Stockholm. A také forvardi Ken André Olimb z Düsseldorfu, Ludvig Hoff ze Stavangeru a Eirik Östrem Salsten ze Storhamaru, kteří nebyli na předešlém světovém mistrovství na Slovensku.

Pouze již zmiňovaný třiatřicetiletý Hölos má v týmu Norska zkušenosti z NHL. Ten už v sezóně 2010/11 nastoupil ve 39 zápaech za Colorado. V počtu účastí na MS pak může soupeřit v norském týmu pouze s útočníky Martinem Röymarkem z Valerengy Oslo a Mathisem Olimbem z Wolfsburgu. Ti byli už na 13 světových šampionátech stejně jako na třech olympijských hrách.

Brankáři: Henrik Holm (Stavanger), Jonas Arntzen (Örebro/Švéd.), Henrik Haukeland (Färjestad/Švéd.)

Obránci: Max Krogdahl (Frisk Asker), Emil Lilleberg (Sparta Sarpsborg), Kristian Östby (Stavanger), Christian Bull (Krefeld/Něm.), Stefan Espeland (Salcburk/ICEHL), Ole Julian Björgvik Holm (Cleveland/AHL), Jonas Holös (Linköping/Švéd.), Christian Kasastul (AIK Stockholm/Švéd.), Erlend Lesund (Rögle/Švéd.)

Útočníci: Magnus Brekke Henriksen, Tobias Lindström, Martin Röymark (všichni Valerenga Oslo), Ludvig Hoff, Tommy Kristiansen (oba Stavanger), Andreas Heier (Stjernen), Thomas Valkvae Olsen (Frisk Asker), Eirik Östrem Salsten (Storhamar), Michael Haga (Djurgaaden/Švéd.), Mats Rosseli Olsen (Frölunda/Švéd.), Sondre Olden (Sheffield/Brit.), Ken André Olimb (Düsseldorf/Něm.), Mathis Olimb (Wolfsburg/Něm.), Mathias Emilio Pettersen (Stockton/AHL), Samuel Solem (AIK Stockholm/Švéd.), Mathias Trettenes (Biel-Bienne/Švýc.)

LOTYŠSKO

V domácím lotyšském výběru uvidíme hned čtyři zástupce české extraligy. A to konkrétně Ralfse Freibergse z mistrovského Třince, další obránce Uvise Janise Balinskise s Oskarsem Cibulskisem z Litvínova a útočníka Marise Bičevskise z Mladé Boleslavi. A svého jediného zástupce tu má i kanadsko-americká NHL a tím je gólman Matiss Edmunds Kivlenieks z Columbusu.

Brankář Kivlenieks se v Columbusu v této sezóně však představil pouze ve dvou zápasech, přičemž osm duelů pak k tomu odchytal v AHL za Cleveland. Ze zámoří pak do Rigy odcestovali Janis Jaks z Bakersfield v AHL a z Kristians Rubins z celku Toronto Marlies taktéž z AHL, který je ale na odchodu do Toronta Maple Leafs.

V lotyšském týmu pak nalezneme i další jména, která v minulosti prošli českou extraligou. Na českých kluzištích se proháněli zadák Arturs Kulda (Sparta) a útočníci Lauris Darzinš (Vsetín a Třinec), Andris Džerinš (Hradec Králové) a Rihards Bukarts (Zlín).

Nejzkušenějším reprezentantem je pak šestatřicetiletý útočník Mikelis Redlihs, pro kterého to bude již třináctá účast na seniorském MS. Ale vyprávět o tom, jaké to je být na MS může vyprávět i bek Kristaps Sotnieks z Dinama Riga. Ten se pro změnu představí již podvanácté na MS.

Kdo se ale představí poprvé v lotyšském dresu na šampionátu, tak tím je forvard Renars Krastenbergs z Villachu.

Brankáři: Janis Kalninš (Jokerit Helsinky/KHL), Matiss Edmunds Kivlenieks (Columbus/NHL), Ivars Punnenovs (Langnau/Švýc.)

Obránci: Gunars Skvorcovs, Kristaps Sotnieks, Kristaps Zile (všichni Dinamo Riga/KHL), Uvis Janis Balinskis, Oskars Cibulskis (oba Litvínov/ČR), Ralfs Freibergs (Třinec/ČR), Janis Jaks (Bakersfield/AHL), Arturs Kulda (Norimberk/Něm), Kristians Rubins (Toronto Marlies/AHL)

Útočníci: Rihards Bukarts, Roberts Bukarts, Lauris Darzinš, Andris Džerinš, Martinš Dzierkals, Miks Indrašis (všichni Dinamo Riga/KHL), Mikelis Redlihs (Olimp Riga), Rodrigo Abols (Örebro/Švéd.), Oskars Batna (Anglet/Fr.), Maris Bičevskis (Mladá Boleslav/ČR), Kaspars Daugavinš (Podolsk/KHL), Martinš Karsums (Krefeld/Něm.), Ronalds Keninš (Lausanne/Švýc.), Renars Krastenbergs (Villach/ICEHL), Rihards Marenis (Kiruna/Švéd.), Gints Meija (Linec/ICEHL)

ITÁLIE

Itálie bude opět patřit mezi největší outsidery letošního MS a svědčí o tom i fakt, že přestože hned v pátek zahájí MS svým duelem s Německem, má problém najít tu ideální sestavu. Už jen proto, že jí bude chybět hned několik klíčových reprezentantů. Mezi chybějícími italskými hráči hodně řádí covid a mezi nakaženými se nachází i nejnověji i samotný kouč Greg Ireland. Všichni se tak upínají k případným dalším, tentokrát už negativních, testů, které tak umožní několika klíčovým hráčům v Rize nastoupit.

Proto není divu, že se v italském výběru objevuje nemálo mladíků a mezi nimi i teprve šestnáctiletý gólman Damian Clara. "Je to rána, tohle nemohl nikdo čekat. Nic nám nevychází. Situace je velmi složitá, ale jsme rádi, že jsme mohli na mistrovství odletět," uvedl k potížím Girgio De Bettin, jeden z asistentů hlavního kouče.

Situace v italském týmu mohla klidně vést i k jeho odstoupení ze světového šampionátu. K tomu se ale hokejová italská federace uchylovat nechtěla. "Dlužíme to IIHF, celému hokeji a organizátorům turnaje, kteří udělali i přes složitou situaci spojenou s pandemií všechno, aby se MS odehrálo. Odstoupení nepřicházelo v úvahu. Je to šance pro mladé hráče," uvedl k tomu šéf italského hokeje Andrea Giosa.

Brankáři: Damian Clara (Salcburk/Rak.), Davide Fadani (Lugano/Švýc.), Justin Fazio (Bolzano/ICEHL)

Obránci: Lorenzo Casetti, Stefano Marchetti (oba Asiago), Gregorio Gios (Fassa), Daniel Glira (Valpusteria), Phil Pietroniro (Cortina), Sebastiano Soracreppa (Thurgau/Švýc.), Peter Spornberger (Freiburg/Něm.)

Útočníci: Anthony Bardaro, Ivan Deluca, Daniel Frank, Luca Frigo, Stefano Giliati, Angelo Miceli, Simon Pitschieler (všichni Bolzano/ICEHL), Marco Magnabosco, Marco Rosa (oba Asiago), Raphael Andergassen (Valpusteria), Thomas Galimberti (Appiano), Peter Hochkofler (Salcburk/ICEHL), Alex Petan (Székesfehérvár/ICEHL)

KAZACHSTÁN

Součástí kazašského výběru buou na MS v Rize i tři rodilí Kanaďani, jedná se o beky Darrena Dietze a Jesseho Blackera a útočníka Curtise Valka. Nejsou to ale jediní naturalizovaní Kazaši. Tím je také Viktor Svedberg, jenž je zase rodilým Švédem. Ten ještě v sezóně 2018/19 oblékal švédský dres, ovšem s ním nikdy nebyl na takto velké mezinárodní akci.

I Kazaši pak mají ve svém týmu hráče, kteří se mohou pyšnit zkušenostmi z NHL a nepřekvapivě jsou to právě zmiňovaní rodilí Kanaďané. Co se týče sedmadvacetiletého Dietze, tak ten zamířil do Astany před čtyřmi lety, přičemž o rok později začal reprezentovat Kazachstán. Za něj nejenže nastoupil v MS divize I, ale i v olympijské kvalifikaci. V NHL nastupoval v ročníku 2015/16 za Montreal, ovšem jen ve 13 duelech, kde si připsal pět bodů.

Jeho kolega Blacker v posledních třech sezónách hrál za Nur-Sultan a až vminulé sezóně poprvé nastoupil za národní tým. V NHL nastoupil pouze do jednoho zápasu v dresu Anahaimu v sezóně 2014/15.

A i útočník Curtis Valk má z posledních tří let zkušenosti z Nur-Sultanu a stejně jako Blacker i on loni poprvé reprezentoval Kazachstán. A i on má pouze jedno utkání v NHL na kontě. Konkrétně ze sezóny 2017/18, kdy nastoupil za Floridu.

Mezi nejzkušenější kazašské reprezentanty patří čtyřiatřicetiletý Roman Starčenko z Nur-Sultanu, třiatřicetiletý Alexandr Šin z celku Usť-Kamenogorsk a dvaatřicetiletý Jevgenij Rymarev z Chanty-Mansijsku. Dodejme, že prvně jmenovaný z této trojice bude v Rize na svém šestém MS.

Brankáři: Andrej Šutov (Usť-Kamenogorsk), Nikita Bojarkin (Karaganda), Demid Jeremejev (Temirtau),

Obránci: Jesse Blacker, Samat Danijar, Darren Dietz, Alexej Makljukov, Valerij Orechov, Viktor Svedberg, Jegor Šalapov (všichni Nur-Sultan/KHL), Ivan Stěpaněnko (Atyrau), Kirill Polochov (Tambov/VHL)

Útočníci: Pavel Akolzin, Alichan Asetov, Sajan Danijar, Dmitrij Gurkov, Nikita Michajlis, Kirill Panjukov, Jegor Petuchov, Anton Sagadějev, Roman Starčenko, Arkadij Šesťakov, Dmitrij Ševčenko, Curtis Valk (všichni Nur-Sultan/KHL), Arťom Lichotnikov, Kirill Savickij, Alexandr Šin (všichni Usť-Kamenogorsk), Jevgenij Rymarev (Chanty-Mansijsk/VHL)